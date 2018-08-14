Новая специфическая форма «Барселоны» (фото)

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьей формы «Барселоны» на сезон 2018/19.

Дизайн экипировки довольно специфический. К примеру, футболка выполнена в светло-розовом и бордовом цветах.