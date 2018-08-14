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Новая специфическая форма «Барселоны» (фото)
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Новая специфическая форма «Барселоны» (фото) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьей формы «Барселоны» на сезон 2018/19.
Дизайн экипировки довольно специфический. К примеру, футболка выполнена в светло-розовом и бордовом цветах.
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