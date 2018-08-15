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Что купить для спальни, как с обложки: 6 вещей
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Что купить для спальни, как с обложки: 6 вещей 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
На примере спальни в трехкомнатной квартире в новостройке, оформленной дизайнерами из студии Enjoy Home, показываем, из чего складывается уютный и красивый интерьер.
Если площадь комнаты позволяет, то почему бы не поставить самую большую кровать, которую вы можете себе позволить (точно шириной не меньше 160 см) Для тех, кому мягкое декоративное изголовье «замылило» глаз, есть отличная альтернатива — лаконичная модель из массива дерева.
Откажитесь от вороха подушек одинакового цвета. Играйте на контрастах: например, миксуйте однотонный желтый с синим и добавляйте принты, как это сделали дизайнеры Enjoy Home.
Даже если в комнате предусмотрен общий свет, без бра по бокам от кровати не обойтись. Они помогут создать более уютную интимную атмосферу и пригодятся для чтения перед сном.
Если основной объем одежды хранится в гардеробной, для мелких вещей, которые всегда должны быть под рукой, хватит небольшого комода. Чтобы он не перетягивал на себя внимание и не загромождал визуально пространство, берите модель в тон стенам — пусть сливается с ними.
Зеркало в пол создает в спальне атмосферу будуара. Самые интересные варианты — модели, которые выглядят как красивое арочное окно.
Идиллический пейзаж — отличный вариант для декора спальни. При выборе картины обращайте внимание на размер: не мельчите, иначе изображение будет смотреться сиротливо. Берите полотна такого размера, чтобы разглядеть детали можно было, не вставая с кровати.
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