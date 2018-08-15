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Осень в цвете беж: 10 платьев из новых коллекций на каждый день
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Осень в цвете беж: 10 платьев из новых коллекций на каждый день 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В новом сезоне дизайнеры в один голос настаивают на коричневых оттенках, которые должны заменить универсальный черный. Для тех, кто предпочитает оставаться на светлой стороне, советуем обратить внимание на оттенки бежевого: ваниль, корица, арахис, карамель, кофе с молоком — уже сами названия навевают мысли о чем-то уютном, осеннем и приятном. К счастью, эта гамма в фаворе у дизайнеров. Мы выбрали 10 платьев из новых коллекций, которые впишутся в офисный дресс-код. Носим их с высокими сапогами с широким голенищем, как Виктория Бекхэм.
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Женский форум
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