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Стилистические клише: 5 способов заставить бежевый работать на твою фигуру
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Стилистические клише: 5 способов заставить бежевый работать на твою фигуру 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
У бежевого цвета большой потенциал: благодаря своей нейтральности он способен максимально слаженно работать с другими оттенками, создавая нужные контрасты, формы и выделяя фактуры.
Обувь в бежевых оттенках
Все начинается с обуви — это стилистическое клише стало популярным во многом благодаря Виктории Бекхэм. Она одной из первых начала носить бежевые лодочки с четкой целью визуально удлинить ноги. Этот прием работает, когда туфли надеты на голые ноги, а их цвет практически сливается с оттенком кожи. В случае с контрастным сочетанием с брюками, как на втором фото, эффект теряется.
Бежевый низ  Можно пойти дальше и выделить целую зону силуэта. Бежевые брюки в сочетании со светлой обувью и контрастным верхом вытягивают нижнюю часть, «размывая» впечатление от нее. Это решение отлично подойдет девушкам невысокого и среднего роста. Для максимального эффекта можно выбрать брюки или юбку с завышенной талией. Также могут быть эффективны и светлые брюки в паре с более ярким топом.
Бежевый верх
Если хотите выделить низ и подчеркнуть ноги, поменяйте зоны местами. С этой задачей справятся темные брюки и светлая блуза.
Бежевый как контур
Бежевый цвет в образе способен структурировать силуэт. Для этого можно обрамить темный или яркий силуэт бежевым пальто, выделив вертикальную линию. В случае с комплектом насыщенного коричневого цвета, который доминирует над светлым бежевым верхом, прием не работает. Смотрите на второе фото.
Бежевый цвет как фон  С помощью бежевого цвета можно полностью размыть силуэт. Это хорошее решение, если вы хотите отвлечь внимание от лишнего веса или проблемных зон. Для этого полностью бежевый наряд стоит дополнить яркими аксессуарами: сумкой, обувью и очками, например.
Бежевый цвет также подчеркивает фактуру соседствующих с ним вещей. Это хорошо видно на примере образа с рваными джинсами. Если хотите выделить интересную фактуру наряда, например, бархат или твид, можете внедрить в комплект бежевые вещи. Именно так Джованна Батталья полностью сконцентрировала внимание на модном цвете и фактуре костюма.
Роман Медный, medny.ru
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