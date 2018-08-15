Стилистические клише: 5 способов заставить бежевый работать на твою фигуру

У бежевого цвета большой потенциал: благодаря своей нейтральности он способен максимально слаженно работать с другими оттенками, создавая нужные контрасты, формы и выделяя фактуры.

Обувь в бежевых оттенках

Все начинается с обуви — это стилистическое клише стало популярным во многом благодаря Виктории Бекхэм . Она одной из первых начала носить бежевые лодочки с четкой целью визуально удлинить ноги. Этот прием работает, когда туфли надеты на голые ноги, а их цвет практически сливается с оттенком кожи. В случае с контрастным сочетанием с брюками, как на втором фото, эффект теряется.

Бежевый низ Можно пойти дальше и выделить целую зону силуэта. Бежевые брюки в сочетании со светлой обувью и контрастным верхом вытягивают нижнюю часть, «размывая» впечатление от нее. Это решение отлично подойдет девушкам невысокого и среднего роста. Для максимального эффекта можно выбрать брюки или юбку с завышенной талией. Также могут быть эффективны и светлые брюки в паре с более ярким топом.

Бежевый верх

Если хотите выделить низ и подчеркнуть ноги, поменяйте зоны местами. С этой задачей справятся темные брюки и светлая блуза.

Бежевый как контур

Бежевый цвет в образе способен структурировать силуэт. Для этого можно обрамить темный или яркий силуэт бежевым пальто, выделив вертикальную линию. В случае с комплектом насыщенного коричневого цвета, который доминирует над светлым бежевым верхом, прием не работает. Смотрите на второе фото.

Бежевый цвет как фон С помощью бежевого цвета можно полностью размыть силуэт. Это хорошее решение, если вы хотите отвлечь внимание от лишнего веса или проблемных зон. Для этого полностью бежевый наряд стоит дополнить яркими аксессуарами: сумкой, обувью и очками, например.

Бежевый цвет также подчеркивает фактуру соседствующих с ним вещей. Это хорошо видно на примере образа с рваными джинсами. Если хотите выделить интересную фактуру наряда, например, бархат или твид, можете внедрить в комплект бежевые вещи. Именно так Джованна Батталья полностью сконцентрировала внимание на модном цвете и фактуре костюма.

Роман Медный, medny.ru