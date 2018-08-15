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Топ-модель Эди Кэмпбелл примерила махровый костюм и платья в стиле прованс в новом лукбуке H&M Studio
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Топ-модель Эди Кэмпбелл примерила махровый костюм и платья в стиле прованс в новом лукбуке H&M Studio 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя модель Эди Кэмпбелл в очередной раз сотрудничает со шведским масс-маркет гигантом H&M. На этот раз для съемки в лукбуке она примерила легкие летние платья и костюмы, эскизы которых были разработаны H&M совместно с британской текстильной компания GP&J Baker.
Новая коллекция H&M получилась в духе ностальгии. Ретроспективные платья с флористичным принтом, комбинезоны в пижамном стиле и костюм в стиле спортшик напоминает о давно грядущем, но все еще актуальном. И все это дело рук британского текстильного бренда GP&J Baker. Вдохновившись эскизами, дизайнеры H&M решили воплотить красочные рисунки в жизнь.
Новый лукбук H&M — это попытка ухватиться за уходящее лето. Пряная гамма платьев, дразнящих своими цветочными рисунками, и легкие текстуры на фоне уютного интерьера и ярких солнечных лучей будто пытаются еще ненадолго продлить самый жаркий сезон в году. А может получится? Надевай летний образ из новой коллекции и наслаждайся последними теплыми днями.
Коллекция уже представлена в магазинах H&M, а также онлайн.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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