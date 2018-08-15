Новые лукбуки российских и украинских дизайнеров, которые настроят на осень

RASARIO

Rasario в новой капсулой коллекции поддерживает тренд на сеты — топ+юбка и топ+брюки. Вариаций комплектов в капсуле несколько — от брюк с защипами до юбок мини и макси с разрезом от бедра. Последние — страсть дизайнера бренда Расиды Лакоба. Женственный разрез выгодно открывает ногу, не рискуя перейти границы допустимого. Неизменным элементом каждого образа стал ультра-мини топ-бюстье на тонких бретелях. Костюмы из капсулы можно смело назвать универсальными: днем их можно комбинировать с непринужденной обувью на плоской подошве; вечером же — в сочетании лодочками — они приобретают статус полноценного вечернего наряда.

IVOLGA

Новая коллекция бренда, по заявлению ее создательницы — это мирный протест сегодняшней быстрой моде. Пока все поголовно облачаются в бесформенную одежду в стиле томбой, Ольга Малого предлагает дамам подчеркивать свою женственность и хрупкость. «При создании образов особое внимание уделялось влиянию цвета и чувствам. Мной двигало стремление подчеркнуть женщину, ее хрупкость, феминность, тонкость и одновременно силу и стрежень, который в ней есть», — рассказывает о новой коллекции дизайнер. В линейке множество повседневных платьев, трикотажных костюмов, жакетов и блузок.

PORTAL

В сезоне осень-зима 2018-2019 дизайнеры бренда Portal раскрывают целый ряд актуальных тем, презентуя контрастную коллекцию, в которую вошли самые разные модели. Главная тема коллекции — показать всю многогранность женского образа, поэтому в линейку вошли практичные ботинки на шнурках с гранитными и мраморными принтами, стрейч-ботильоны из эластичного велюра и кожи. Особое внимание дизайнеры уделили цветовой палитре коллекции, разбавив базовые цвета яркими акцентами: красным, баклажановым и трендом этой осени— белым.

SYNDICATExMASHAREVA

Осенне-зимняя коллекция бренда носит название Рисунки на людях. Дизайнер Маша Рева развивает и обыгрывает различные графические элементы и цветовые формы, которые повторяют или изменяют силуэт человеческого тела, используя одежду как холст для работы. В коллекции представлены плащи, платья, худи, рубашки и футболки с авторскими принтами Маши, которые нанесены на ткань с помощью шелкотрафаретной печати.

USHATAVA

«Продолжая одну из тем философии USHATÁVA — экологичность, мы не используем натуральную кожу. Хотя эстетика «кожаных изделий» нас манит, нас безумно вдохновила эко-кожа. Так родилась новая коллекция», — рассказывают дизайнеры марки Алиса Ушакова и Нино Шаматава. В линейку вошли пальто в стиле oversized, пальто-пиджаки, уютный трикотаж, летящие платья, поясные сумки и головные уборы.