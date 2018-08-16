Секреты дизайна маленького санузла: лекция Алены Горской в «МЕГЕ Теплый Стан»

В выходные в экспериментальном шоу-руме в «МЕГЕ Теплый Стан» в рамках совместного проекта ОБИ и INMYROOM пройдут встречи с известными дизайнерами интерьеров. 18 августа в 16:00 будет лекция основателя сервиса «FIX Ремонт», дизайнера «Школы ремонта» Михаила Жилина на тему «Как создать квартиру мечты». Михаил расскажет о тонкостях самостоятельного ремонта.

В воскресенье 19 августа в 14:00 дизайнер Алена Горская, создатель архитектурного решения шоу-рума ванной комнаты ОБИ, проведет творческую встречу. На встрече дизайнер расскажет:

как в типовой многоэтажке создать яркий дизайнерский интерьер и покажет это на примере шоу-румакак смотреть на отделочные материалы глазами дизайнера и подбирать стильные сочетания;как правильно увеличить площадь ванной комнаты за счет коридора и кладовой;как грамотно зонировать ванную, чтобы ею могли пользоваться все члены семьи;как сэкономить пространство и найти места для хранения даже в маленьком санузле;как сделать «дорогой» дизайн из бюджетных материалов.