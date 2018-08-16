ИКЕА-2019: 8 практичных идей для вашей кухни

ИКЕА задает курс на непривычно темные для бренда кухни и столовые. И демонстрирует, как это может выглядеть со страниц свежего каталога на следующий год, недавно стартовавшего в Америке. Рассказываем о новинках, которые хотелось бы видеть и в наших интерьерах.

У культовой модели расширился цветовой ряд. Теперь ОТТАВА доступна в латуни и графичном черном, а значит, у нас есть еще больше вариантов направленного освещения обеденной зоны.

Вилки, ножи, столовые и чайные ложки — всего 16 предметов из нержавеющей стали с лаконичным универсальным дизайном.

Эта новинка — одна из самых многозадачных в каталоге. Состоит из обеденной зоны, вместительных открытых полок для хранения кухонной утвари и вешалки для черпаков, сотейников и полотенец.

Островок можно приобрести и без вешалки. И в любой момент докупить элемент отдельно.

Мягкие оттенки голубого, серого и салатового послужат «вкусным» фоном для любого завтрака — хоть для овсянки, хоть для тостов с джемом.

Керамическая поверхность и выступающая передняя стенка — классическая батлеровская мойка снова в ассортименте ИКЕА. С ней кухня выглядит уютной и домашней. А если обстановка задумана в английском или средиземноморском стиле, то такая модель — абсолютный маст-хэв.

Новинка интересна сочетанием традиционного облика и стильной минималистичной ручки, чтобы кувшину нашлось место на кухне в любом стиле.

На создание этой серии дизайнеров ИКЕА вдохновили кухни в ресторанах, где почти не используются закрытые шкафы, ведь готовить нужно быстро, и все необходимое должно быть под рукой.

Открытые стеллажи и полки в индустриальном стиле дополнены массой полезных мелочей — рейлингами, контейнерами, подставками под планшет и милыми магнитными зажимами для рецептов и записок домашним.

У этой серии эмалированной посуды двойная миссия. Во-первых, добавить на кухню трендовых ностальгических акцентов, во-вторых — украсить пикник или ужин на даче: тарелки и чашки прочные и не разобьются при падении на пол. И кстати, эта посуда прекрасно сочетается с еще одной новинкой — кашпо ЦИТРОНСЮРА.