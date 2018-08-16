Самые модные цвета сезона осень-зима 2018/19

Еще в феврале этого года институт цвета Pantone опубликовал список 10 главных оттенков осенне-зимнего сезона 2018/19. Среди них оказались алый мак, зеленый кетцаль, сурикат, дымчато-синий, красная груша и другие. Мы выбрали несколько самых ярких и, на наш взгляд, подходящих для этой осени цветов, о которых обязательно нужно знать, собираясь пойти на шопинг этой осенью.

Оттенки ореха, каштана и ржавчины

Самые, наверное, характерные для осени цвета появились в коллекциях Rochas, Chloé и Coach 1941. Поэтому различные вариации на тему цвета каштана, ореха и ржавчины или, как пишет Pantone, суриката, этой осенью будут актуальны. Их можно сочетать между собой, а можно добавить акценты в виде обуви со змеиным принтом или пальто/пиджак в клетку.

Неоновые цвета

80-е дают о себе знать и в цветовой палитре. Да, непривычно для осени, но, это было важным решением для дизайнеров — отказаться от привычный палитры цветов в пользу ярких и необычных решений. Вспоминаем видео-тренировки Джейн Фонды и собираем образы из самых ярких и даже флуоресцентных оттенков. А в новых коллекциях вдохновением ищем у Balmain, Prada и Marni.

Красный

Pantone заявляет, что одним из главных оттенков этой осени будет «Алый мак». Дизайнеры интерпретируют его по-разному, играя с цветом и смешивая разные оттенки в одном комплекте. Отсюда модное сочетание красный+оранжевый и красный+розовый. Ну, а про тренд на самостоятельные красные платья мы вам уже не раз рассказывали.

Синий

Синий, от дымчатого и серо-синего до неонового, украсил коллекции Marni, Balmain и Son Jung Wan. Этот цвет в избытке преобладает на верхней одежде (куртки, пуховики, плащи и пальто), а также на платьях, брюках и юбках. Важно грамотно сочетать несколько вещей одного оттенка между собой, а также смешивать с ультрафиолетовым, земляным оранжевым и оттенком зеленый кетцаль.