Ещё
Самые модные цвета сезона осень-зима 2018/19
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые модные цвета сезона осень-зима 2018/19 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Еще в феврале этого года институт цвета Pantone опубликовал список 10 главных оттенков осенне-зимнего сезона 2018/19. Среди них оказались алый мак, зеленый кетцаль, сурикат, дымчато-синий, красная груша и другие. Мы выбрали несколько самых ярких и, на наш взгляд, подходящих для этой осени цветов, о которых обязательно нужно знать, собираясь пойти на шопинг этой осенью.
Оттенки ореха, каштана и ржавчины
Самые, наверное, характерные для осени цвета появились в коллекциях Rochas, Chloé и Coach 1941. Поэтому различные вариации на тему цвета каштана, ореха и ржавчины или, как пишет Pantone, суриката, этой осенью будут актуальны. Их можно сочетать между собой, а можно добавить акценты в виде обуви со змеиным принтом или пальто/пиджак в клетку.
Неоновые цвета
80-е дают о себе знать и в цветовой палитре. Да, непривычно для осени, но, это было важным решением для дизайнеров — отказаться от привычный палитры цветов в пользу ярких и необычных решений. Вспоминаем видео-тренировки Джейн Фонды и собираем образы из самых ярких и даже флуоресцентных оттенков. А в новых коллекциях вдохновением ищем у Balmain, Prada и Marni.
Красный
Pantone заявляет, что одним из главных оттенков этой осени будет «Алый мак». Дизайнеры интерпретируют его по-разному, играя с цветом и смешивая разные оттенки в одном комплекте. Отсюда модное сочетание красный+оранжевый и красный+розовый. Ну, а про тренд на самостоятельные красные платья мы вам уже не раз рассказывали.
Синий
Синий, от дымчатого и серо-синего до неонового, украсил коллекции Marni, Balmain и Son Jung Wan. Этот цвет в избытке преобладает на верхней одежде (куртки, пуховики, плащи и пальто), а также на платьях, брюках и юбках. Важно грамотно сочетать несколько вещей одного оттенка между собой, а также смешивать с ультрафиолетовым, земляным оранжевым и оттенком зеленый кетцаль.
SNCmedia.ru: последние новости
Новые лукбуки российских и украинских дизайнеров, которые настроят на осень 5 способов закончить отношения по-взрослому 3 важных правила хорошего секса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт26
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Китаянки после пластики не прошли паспортный контроль12
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе2
Летучая привела тело в порядок за две недели13
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение