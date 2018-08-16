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Уютно, как у бабушки: 11 модных вещей с пэчворком
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Уютно, как у бабушки: 11 модных вещей с пэчворком 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пэчворк — это техника, в которой лоскутки ткани сшиваются по принципу мозаики. С ее помощью традиционно делают не только одежду, но и предметы интерьера, например одеяла, подушки и покрывала. Возможно, поэтому вещи с пэчворком кажутся такими уютными. А дизайнеры, похоже, с нами солидарны, потому что этой осенью предлагают утепляться при помощи свитеров, юбок, платьев и курток, сшитых из нескольких разных материалов — от шелка и хлопка до шерсти и нейлона. Правда, и переосмысливают эту технику они на современный лад: сшивают ткани хаотично и не соблюдают пропорций. Но тем и интереснее: так, 3.1 Phillip Lim показали юбки и платья, в которых сочетаются разные материалы и принты, Antonio Marras — спортивный свитшот с шелковыми вставками в цветок, а Mary Katrantzou — массивный сарафан, сшитый будто из гобеленовых тканей. Отличились, пожалуй, только Christian Dior, в чьей коллекции можно найти платья, юбки, шубу и даже брюки, выполненные в традиционной технике.
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