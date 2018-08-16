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Примерь Японию: новая коллаборация стартует в UNIQLO
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Примерь Японию: новая коллаборация стартует в UNIQLO 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Бренд UNIQLO объявил о том, что старт продаж коллекции HANA TAJIMA FOR UNIQLO сезона осень-зима 2018 состоится 17 августа. Коллекция, созданная совместно с дизайнером Ханой Тадзима, будет доступна в магазинах UNIQLO Атриум и UNIQLO MЕГА Казань.
Вдохновленные природой цвета и мотивы коллекции воплощают женственность и безмятежность. Изысканная цветовая палитра представлена разнообразием натуральных оттенков, которые органично дополняют основной цвет сезона — зеленый.
Линейка верхней одежды включает такие модели, как удлинённый плащ в мужском стиле с поясом и двусторонний жакет с контрастной отстрочкой. В новом сезоне прекрасным дополнением к любому образу станет большой квадратный палантин с красивым растительным орнаментом, который нарисовала сама Хана.
О коллекции HANA TAJIMA FOR UNIQLO Коллаборация UNIQLO с уроженкой Великобритании, работающей в Нью-Йорке, — это воплощение утонченной элегантности и непринужденного комфорта. Одежда создана для женщин любого возраста и культурной принадлежности.
О Хане Тадзима Родившаяся в Великобритании, дизайнер Хана Тадзима преображает женщин по всему миру. Практичные и современные модели, созданные Ханой, сочетают в себе универсальность и национальный колорит. Японские корни и английское воспитание вдохновляют Хану Тадзима на создание уникальных моделей, которые продолжают оставаться в центре мирового внимания.
Подробнее о коллекции можно узнать на специальной странице. O LifeWear Это одежда, в основе которой лежат японские ценности: простота, качество и долговечность. Одежда вне времени и на все времена. Ее отличает современная элегантность, задающая тон вашему стилю. Совершенная рубашка, которую всегда можно сделать еще лучше. Лаконичный дизайн из продуманных современных деталей. Сшитая из лучшей ткани, она сидит по фигуре и доступна каждому. Одежда, которую мы постоянно совершенствуем, добавляя тепло, легкость, улучшенный дизайн и больше комфорта в вашу жизнь. А она все время меняется, поэтому мы стремимся создавать все более совершенную одежду. Простая одежда с непростой задачей: сделать вашу жизнь лучше.
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