Какие оттенки обязательно должны быть в вашем гардеробе этой осенью

Фасоны и стили — не единственное, за чем стоит следить перед началом нового сезона. Цветовая гамма на подиуме меняется также ежесезонно, возможно, какие-то цвета остаются базовыми, а какие-то возвращаются в моду вновь или становятся новым трендом. Passion.ru изучил одежду на модных подиумах от и до, и готов рассказать какие цвета сейчас в тренде и на какие оттенки стоит обратить свое внимание.

Цвет мокрого асфальта

Серый — классический цвет, который должен быть в гардеробе у каждой! Только кажется, что он скучен. На самом же деле серые вещи смотрятся стильно и универсально. Это и подтверждают модные дома, наряжая своих моделей в одежду таких оттенков. На подиумах появляются модели и в цвете металик, что также остается актуальным в новом сезоне. Обратите внимание на светлые оттенки серого и цвет метала. Серый цвет использовался на показе Miu Miu, Chapurin, John Galliano и других дизайнеров в сезоне осень-зима 2018-19.

Винный

В наступающем сезоне дизайнеры советуют немного приглушить палитру и вместо популярного летом алого и гренадина выбирать одежду в оттенках бургунди, малины и вишни. Несмотря на то, что на подиумах появляются всевозможные оттенки: от ярко-вишневого до винного, широкая цветовая гамма позволяет подобрать тот оттенок, который идеально будет подходить вам. Так вишневый цвет может освежить цвет вашего лица, а винный отлично выделяет цвет ваших глаз. Оттенки красного на показах использовали многие дизайнеры: Valentino, Hermes, Chapurin. Возможно, пришло время сменить маленькое черное платье, на маленькое красное?

Желтый

В этом сезоне желтый стал одним из тех цветов, которые мелькали на показах. Его оттенки от лимонного до насыщенного желтого и горчичного покорили большинство Модных домов. Наиболее актуальным стало использовать цвет в деталях. Например, Miu Miu представили образы, где модели появились в ярко-желтой обуви, а Louis Vuitton украсил дубленку желтым воротником. Maison Margiela использовал желтый цвет как основной цвет коллекции. Советуем вам обратить внимание на тенденцию использования желтого как дополнения к монохромному образу.

Песочный

Песочный — универсальный цвет, к которому дизайнеры возвращаются ежесезонно. Секрет прост: этот базовый оттенок подходит всем девушкам, вне зависимости от цветотипа и кожи. Особенно популярна верхняя одежда в песочном цвете. Кстати, если вы обладательница темной шевелюры, то вам нужно обязательно приглянуться к этому цвету, ведь так вы подчеркнете оттенок волос на контрасте с бежевым.

Цвет хаки уже давно не ассоциируется со стилем милитари или сафари. С бушлатами и брюками, мы носим и воздушные платья, и женственные пальто в таком оттенке. В сезоне осень-зима 2018-2019 цвет хаки не теряет своей актуальности, и периодически используется как основной цвет в коллекции. Например, Hermes сделал хаки одним из главным оттенком в одежде для показа наступающего сезона. К слову, выбрать хаки, подходящий вашему цветотипу довольно просто. Если вы являетесь обладательницей холодного оттенка кожи, то вам нужно подбирать приглушенные и холодные оттенки хаки. Если же у вас теплый цветотип, то и оттенок вам нужен насыщенный, переходящий в горчично-зеленый.

Королевский синий

В этом сезоне на подиуме у Maison Margiela, Stella McCartney и других красуются модели в самых разных оттенках синего. Но безусловным фаворитом дизайнеров становятся королевский синий, индиго и так называемый цвет синей стали. Не оставляют нас и светлые оттенки синего, например, деним дизайнеры советуют приобретать небесного или арктического синего цвета. Кстати, синий цвет — идеально подходит блондинкам, так как выделяет цвет глаз и визуально убирает желтизну волос. Кто-то уже даже назвал синий новым черным, однако…посмотрим-посмотрим.

Фото: shutterstock, vogue.com