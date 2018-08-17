Как оформить кухонный фартук: 8 свежих идей из наших проектов

Любой вариант из нашей подборки будет актуален еще долго и точно не приестся. Все они нестандартные, но при этом не кричащие, органично вписываются в интерьер и здорово смотрятся.

Плитка «кабанчик» — эффектное и поэтому популярное решение. Но мелкая прямоугольная плитка с неоднородным оттенком и легким блеском смотрится оригинальней.

Такой вариант будет особенно интересно выглядеть в монохромном интерьере. Сыграйте на контрастах: выберите для кухни в сдержанных серых тонах цветную плитку с ярким орнаментом.

Если яркая отделка — не для вас, но хочется сделать интерьер кухни нескучным, подойдет такое решение: выберите однотонную плитку нестандартной формы. Например, владельцы этой трешки оформили фартук матовой темно-серой плиткой в форме вытянутых шестиугольников — выглядит эффектно.

Еще одна идея для монохромного интерьера — черная плитка с неоднородной текстурой. Особенно классно выглядит в сочетании с гладкими белыми фасадами кухни и контрастной затиркой.

Возможно, не самый практичный материал для фартука. Но если вы готовите нечасто, такая отделка вполне может вам подойти — лучше всего выбрать матовую краску сложного, глубокого оттенка.

Посмотрите, как оформили кухню в этой однушке: мебель и стены выдержаны в одном насыщенном оттенке, а стеклянная поверхность придает интерьеру чуть больше легкости за счет того, что отражает свет. И ухаживать за таким фартуком очень просто — достаточно быстро протереть влажной тканью.

Такой фартук идеально впишется в кухню в стиле лофт. Или, наоборот, сможет «разбавить» и сделать более современным и модным классический интерьер. И тоже очень прост в уходе!

Для создания такого эффекта не обязательно уметь рисовать или приглашать профессиональных художников: в проекте квартиры в Екатеринбурге дизайнер Юлия Калеми использовала плитку с принтом, имитирующим граффити.