Ещё
Как оформить кухонный фартук: 8 свежих идей из наших проектов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как оформить кухонный фартук: 8 свежих идей из наших проектов 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Любой вариант из нашей подборки будет актуален еще долго и точно не приестся. Все они нестандартные, но при этом не кричащие, органично вписываются в интерьер и здорово смотрятся.
Плитка «кабанчик» — эффектное и поэтому популярное решение. Но мелкая прямоугольная плитка с неоднородным оттенком и легким блеском смотрится оригинальней.
Такой вариант будет особенно интересно выглядеть в монохромном интерьере. Сыграйте на контрастах: выберите для кухни в сдержанных серых тонах цветную плитку с ярким орнаментом.
Если яркая отделка — не для вас, но хочется сделать интерьер кухни нескучным, подойдет такое решение: выберите однотонную плитку нестандартной формы. Например, владельцы этой трешки оформили фартук матовой темно-серой плиткой в форме вытянутых шестиугольников — выглядит эффектно.
Еще одна идея для монохромного интерьера — черная плитка с неоднородной текстурой. Особенно классно выглядит в сочетании с гладкими белыми фасадами кухни и контрастной затиркой.
Возможно, не самый практичный материал для фартука. Но если вы готовите нечасто, такая отделка вполне может вам подойти — лучше всего выбрать матовую краску сложного, глубокого оттенка.
Посмотрите, как оформили кухню в этой однушке: мебель и стены выдержаны в одном насыщенном оттенке, а стеклянная поверхность придает интерьеру чуть больше легкости за счет того, что отражает свет. И ухаживать за таким фартуком очень просто — достаточно быстро протереть влажной тканью.
Такой фартук идеально впишется в кухню в стиле лофт. Или, наоборот, сможет «разбавить» и сделать более современным и модным классический интерьер. И тоже очень прост в уходе!
Для создания такого эффекта не обязательно уметь рисовать или приглашать профессиональных художников: в проекте квартиры в Екатеринбурге дизайнер Юлия Калеми использовала плитку с принтом, имитирующим граффити.
Inmyroom: последние новости
Проект недели: современная двушка в панельном доме Секреты дизайна маленького санузла: лекция Алены Горской в «МЕГЕ Теплый Стан» Как выжать максимум из однушки: 2 идеи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения
Самые странные бодибилдеры
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
Названа самая сексуальная национальность для россиян107
Видео
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение