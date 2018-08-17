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Выбираем ковер: 5 полезных советов + хорошие варианты
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Выбираем ковер: 5 полезных советов + хорошие варианты 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Наши пять простых советов точно помогут вам определиться с выбором — большой ковер или маленький, круглый или квадратный, из шерсти или синтетики.
В ярком интерьере ковер насыщенных оттенков явно будет лишним. Попробуйте «успокоить» обстановку с помощью нейтральных оттенков — белого, бежевого, серого или черного. Маленькая шпаргалка по цветам: теплые оттенки визуально сузят комнату, а холодные — расширят.
Если интерьеру не хватает цвета, смело выбирайте яркую модель, можно с активным принтом. Только осторожно: крупные рисунки будут хорошо смотреться только в просторных помещениях. Для зоны гостиной будет идеален повторяющийся рисунок или абстрактные узоры.
Кто сказал, что ковер обязательно должен быть прямоугольным? Если вы выбрали мебель с плавными формами, подберите к ней круглый или овальный ковер. А вот если нравится простая мебель с четкими линиями и острыми углами, тогда квадрат или прямоугольник — лучшее решение.
Для тех, кто в тренде, есть оригинальное решение — смарт-ковры, которые можно собирать и разбирать как пазлы. Такие будут особенно актуальны, если в доме есть дети.
Прежде чем выбирать модель, измерьте площадь пола. Маленькие ковры подойдут для небольших помещений, а для просторной комнаты подойдет более крупный вариант. Только проследите, чтобы ковер как минимум на 15 см отступал от стен — так пространство будет казаться легче и просторнее.
Если вы любите собираться у телевизора с гостями и едой — забудьте про пушистые и ворсистые ковры. Гладкие модели с коротким ворсом проще чистить, а выглядят они ничуть не хуже.
Если же пушистый ковер — ваша мечта, постелите его в спальне. Такое решение идеально для всех, у кого дома не оборудован теплый пол.
Ковер из шерсти — классика, которая доступна далеко не всем. Зато он прослужит долго в отличие от яркой и эффектной, но непрактичной синтетики. Если хотите найти хорошую замену дорогостоящим коврам — выбирайте ковры из полиэстера. Они износостойкие и легко очищаются от любых загрязнений.
Если вам кажется, что ковер на стене — пережитки прошлого, это совсем не так! Ковры создадут настроение, легко добавят цвета в монохромный интерьер и даже сгодятся вместо картины.
Можно повесить яркий ковер над кроватью вместо изголовья. А если выбрать однотонный ковер в цвет стен, можно визуально увеличить пространство маленькой спальни или гостиной.
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