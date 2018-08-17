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Как носить гороховый принт этой соенью
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Как носить гороховый принт этой соенью 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Платье Тут все предельно просто — к вашему летнему белому платью в черный горох выбирайте сапоги в ковбойском стиле и теплое пальто. Из аксессуаров можно подобрать кепку или шляпу, а также модные узкие очки. Юбка
Признаемся честно, осенний аутфит с легкой юбкой с гороховым принтом нам нравится намного больше летнего. Выбирайте к юбке теплый свитер или свитшот в стиле oversized, сапоги или массивные кроссовки. Получается очень расслабленный и классный лук.
Микс
А если летом вы ничего себе горохового не приобрели, а только планируете покупку на осень, то предпочтение стоит отдать вещам темного цвета или с миксом принтов — в стиле пэчворк, когда на одной модели уживается сразу горох, цветы и клетка.
Цвет
Казалось бы, мы тут об осени говорим, какие цвета. А ведь вы помните, что самыми трендовыми оттенками будущего осенне-зимнего сезонаназваны самые яркие. Подбирайте к вашему платью в горох пальто или шубу из искусственного меха насыщенного цвета, как это делает Кьяра Ферраньи. Мы от ее образа в полном восторге!
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