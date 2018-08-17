Евразийская премия продолжает приём конкурсных работ

«Евразийская Премия» — некоммерческий проект, объединяющий архитекторов, градостроителей и дизайнеров со всего мира. Проводится в Екатеринбурге с 2002 года. Участвовать в премии могут профессиональные дизайнеры и архитекторы, а также студенты профильных образовательных учреждений. Поддержку конкурса обеспечивают Союз архитекторов России и Союз дизайнеров России.

Конкурс проводится в трех профессиональных номинациях: «Градостроительство», «Архитектура», «Дизайн». В «Евразийской Премии» участвуют проекты, реализованные не ранее 2014 года, а также работы, находящиеся на стадии разработки. Технические требования к проектам, сроки подачи работ и подробные условия участия (в том числе и список членов международного жюри) можно найти на официальном сайте конкурса.

Дедлайн для подачи работ — 10 сентября. Roomble.com — информационный партнёр конкурса. Удачи всем участникам!

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