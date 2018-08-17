7 самых модных трендов для кухонь 2018 года

Ещё в 2017 году наметилась тенденция превращения кухни в нечто большее, нежели просто помещение для приёма пищи. Благодаря новейшим трендам эта зона призвана стать ещё более функциональной.

Главная идея — дать больше свободы: кухонная мебель больше не ютится у стен, а может стоять посреди помещения, «умная» техника позволяет уделять меньше времени готовке, и больше — отдыху, работе и творчеству. Мы собрали 7 самых модных трендов, которые в 2018 году стали особенно популярными и востребованными. С ними кухню можно превратить в образец стиля, практичности и красоты.

Экологически чистые материалы

Мода на защиту окружающей среды добралась и до кухонного пространства. Всё чаще производители предлагают мебель из древесины, камня, глины и бамбука.

Кухня в экостиле подразумевает минимализм в планировке: почти полное отсутствие обработки материалов, умеренные цвета, взятые из самой природы и сдержанность в оформлении. Вокруг этого выстраиваются самые смелые дизайнерские решения, которые служат для придания пространству естественность. Минималистичный дизайн холодильников Miele со стеклянной фронтальной панелью в чёрном и белом исполнении добавит в интерьер нотку прогрессивности — как будто в природу естественным образом вторгаются новейшие технологии.

«Умная» техника

Ещё один модный тренд, который становится всё более популярным. Мы находимся на пороге будущего, о котором грезили фантасты прошлого века. Сегодня холодильник сам подскажет, что надо купить, плита приготовит, а условная кофеварка ещё и музыку под настроение включит. «Умная» техника сократит затраты на рутинные занятия вроде готовки или планирования меню, дав людям больше времени для других дел.

Совмещение жилой зоны с кухней

Так как кухня становится не просто самостоятельным, но порой и главенствующим элементом дома, её совмещают с гостиной и столовой. Часто вообще делают общее жилое пространство, в котором не видно границ между зонами. Поэтому дизайнеры обычно начинают проектировать интерьер именно с кухни, а все остальные помещения подстраивают под неё.

Умеренная цветовая гамма

В моде по-прежнему остаётся и минималистичность — теперь и в цветовом исполнении. Кухня в белых или чёрных тонах ещё долго будет считаться эталоном стиля. Что выберете — свободу и простор, или строгость и утончённость?

Элементами из чёрного и белого стекла оснащёны холодильники Miele серии K 20.000 — за счёт этого они впишутся в интерьер максимально органично. Светодиодная подсветка стеклянных полок подчеркнёт их эргономичный функционал, а продукты будут долго оставаться свежими и вкусными. За последнее отвечают технологии DynaCool, которая обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха, а также зоны свежести PerfectFresh. Здесь можно долго хранить овощи и фрукты, при этом в них останутся все основные минералы и витамины.

Всё это в совокупности может стать весомым аргументом в деле обустройства шикарной кухни самой современной техникой.

Кухня в барном стиле

Барная стойка в интерьере — это очень по-европейски и добавляет обстановке солидности. Кухня окончательно перестаёт быть просто кухней и превращается в маленький ресторан, в котором вы — хозяин и гость в одном лице.

Останется установить мини-бар, наполнить его необходимыми напитками и включить музыку — и можно звать друзей! С закусками и блюдами поможет справится уже упомянутая «умная» техника.

Хенд-мейд в оформлении интерьера

Большая свобода на кухне и эргономичная организация пространства освобождают время для творчества и полёта фантазии. Почему бы не направить их на оформление кухонного пространства? Сейчас особенно модными становятся мебель и аксессуары, которые порой под силу сделать самому. Поэтому в интерьер впишется холодильник Miele KFN 29283 D bb в исполнении Blackboard Edition — эта модель оснащена поверхностью, на которой можно рисовать мелками. Её можно использовать для разных целей — например, планировать распорядок дня, помечать список покупок или писать объявления друзьям и пожелания близким по праздникам.

Промышленный дизайн

Чтобы показать себя серьёзным человеком с железной хваткой, можно дополнить интерьер кухни элементами индустриального дизайна и аксессуарами в стиле хай-тек. Брутальность сейчас в моде не меньше, чем нежность и утончённость. Имитация кирпича и необработанного камня, нарочитая грубость в формах и некоторая небрежность в исполнении добавят своеобразной суровости обстановке. Поэтому в моде сейчас и покрытия под металл, и открытые пристенные стеллажи в складском стиле и ручки-выемки.

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