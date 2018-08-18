Лили Олдридж примерила роскошные украшения

Супермодель стала амбассадором красочной коллекции ювелирных украшений Divas’ Dream от Bvlgari.

Лили Олдридж представляет итальянский ювелирный бренд Bvlgari с 2016 года. В этом же году она также выступила главной героиней рекламной кампании Divas' Dream. Ключевой элемент коллекции — веер — символизирует красоту и элегантность женщины. Линейка, в которую вошли браслеты, колье, кольца и серьги с драгоценными камнями самых насыщенных оттенков, посвящена ярким женщинам.

В коллекции использованы голубой топаз, аметисты, спессартины, розовые и зеленые турмалины, изумруды, а также белые бриллианты. Помимо истинно вечерних драгоценностей дизайнеры создали и одноцветные украшения на каждый день: насыщенно-зеленые малахитовые серьги и подвеску из золота с россыпью розовых турмалинов.

Лили Олдридж для Bvlgari

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