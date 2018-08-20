Стильные полотенца для твоей кухни

Холостяцкая жизнь учит тебя не только вкусно готовить, но и самостоятельно создавать уют в доме. Дьявол в деталях — это, пожалуй, самый главный принцип. Чем качественнее вещи, которые тебя окружают, тем приятнее с ними работать. Особенно это замечаешь на кухне. Мы уже неоднократно рассказывали тебе о крутых кухонных штуках от Fismart и сегодня расскажем еще об одной, без которой на кухне не обойтись, — о полотенцах бренда Daribo, которые станут не только функциональным, но и стильным дополнением для твоего интерьера.

Производством полотенец занимаются мелкосерийные производители из России и Белоруссии. Основной упор делается не на количество, а на качество. Благодаря чему большинство товаров делается вручную. Изделия на 100% состоят из хлопка, поэтому в экологичности полотенец сомневаться не приходится. Все швы аккуратно прострочены, поэтому торчащие со всех сторон нитки не смогут испортить впечатление. Благодаря высококачественным составляющим материал отлично впитывает воду и не оставляет разводов на поверхности. Купить полотенца →

Множество дизайнеров, объединенных брендом Daribo, создают оригинальные и яркие рисунки. Но если ты приверженец минимализма, то в ассортименте есть большой выбор однотонной цветовой гаммы. Помимо качественных принтов и приятных цветов, полотенца снабжаются двумя крючками. Тебе будет удобно менять их форму в зависимости от интерьера.

Бренд следит не только за дизайном товара, но и отвечает за индивидуальную упаковку. Заказ доставят в картонной коробке с ярким стикером, а внутри тебя будет ждать открытка, поэтому полотенце Daribo может стать отличным подарком для друзей и близких. Купить полотенца →

Помимо кухонных полотенец, бренд изготавливает банный и домашний текстиль, кухонные аксессуары и товары для дома. Оригинальные рисунки и эргономичная форма отлично впишутся в любой интерьер. Применение современных технологий окрашивания позволяет сохранить изображение ярким и четким, а также не изменяет натуральные свойства ткани. А веселые и мотивирующие надписи поднимут настроение и помогут начать день с улыбки.

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