Курс на самобытность: почему художественные принты должны прийти на смену логотипам

На волне популярности Vetements, Balenciaga, Supreme и Off-White ультрамодными оказались всевозможные вещи с логотипами: от курток, кроссовок и кепок до зажигалок и предметов интерьера. Человек, который выбирал эти бренды, мог чувствовать принадлежность к такой же смелой и креативной аудитории, как и дизайнеры. Однако сегодня эксперты отмечают, что интерес к тенденции заметно утих: потребители больше не хотят вкладываться в похожие вещи, которые так или иначе растиражируются множеством брендов. Теперь молодая аудитория отдает предпочтение тем, кто предлагает уникальные продукты с интересной эстетикой и долговечностью.

Этим можно объяснить и то, что дизайнеры все чаще создают вещи с принтами, будто нарисованными от руки. В них есть что-то «самодельное», будто автор приложил руку к каждому своему творению. Вероятность, что рисунки скопируют или решат повторить, довольно мала: плагиат в таком случае налицо. А значит, со временем ценность вещи будут только расти.