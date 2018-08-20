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Курс на самобытность: почему художественные принты должны прийти на смену логотипам
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Курс на самобытность: почему художественные принты должны прийти на смену логотипам 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
На волне популярности Vetements, Balenciaga, Supreme и Off-White ультрамодными оказались всевозможные вещи с логотипами: от курток, кроссовок и кепок до зажигалок и предметов интерьера. Человек, который выбирал эти бренды, мог чувствовать принадлежность к такой же смелой и креативной аудитории, как и дизайнеры. Однако сегодня эксперты отмечают, что интерес к тенденции заметно утих: потребители больше не хотят вкладываться в похожие вещи, которые так или иначе растиражируются множеством брендов. Теперь молодая аудитория отдает предпочтение тем, кто предлагает уникальные продукты с интересной эстетикой и долговечностью.
Этим можно объяснить и то, что дизайнеры все чаще создают вещи с принтами, будто нарисованными от руки. В них есть что-то «самодельное», будто автор приложил руку к каждому своему творению. Вероятность, что рисунки скопируют или решат повторить, довольно мала: плагиат в таком случае налицо. А значит, со временем ценность вещи будут только расти.
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Женский форум
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