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Topshop готовят коллаборацию с молодым брендом Halpern
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Topshop готовят коллаборацию с молодым брендом Halpern 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Британский масс-маркет бренд Topshop нередко делает коллаборации с молодыми талантливыми дизайнерами. В свое время для бренда делали коллекции Джонатан Андерсон, Кристофер Кейн, Marques'Almeida — когда еще были малоизвестными выпускниками модных школ. Теперь Topshop готовят коллаборацию с Майклом Халперном и его брендом Halpern. Майкл закончил Central Saint Martins в 2016 году, а в феврале 2017-го дебютировал на лондонской неделе моды. Пока про то, что дизайнер готовит для Topshop, известно мало: в коллекцию войдет 28 предметов, а запуск намечен на ноябрь.
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