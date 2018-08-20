Topshop готовят коллаборацию с молодым брендом Halpern 

Британский масс-маркет бренд Topshop нередко делает коллаборации с молодыми талантливыми дизайнерами. В свое время для бренда делали коллекции Джонатан Андерсон, Кристофер Кейн, Marques'Almeida — когда еще были малоизвестными выпускниками модных школ. Теперь Topshop готовят коллаборацию с Майклом Халперном и его брендом Halpern. Майкл закончил Central Saint Martins в 2016 году, а в феврале 2017-го дебютировал на лондонской неделе моды. Пока про то, что дизайнер готовит для Topshop, известно мало: в коллекцию войдет 28 предметов, а запуск намечен на ноябрь.