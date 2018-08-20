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Жемчужные серьги: 11 неклассических вариантов классического украшения
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Жемчужные серьги: 11 неклассических вариантов классического украшения 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Жемчужные серьги — неизменная классика. Этот аксессуар есть практически у каждой девушки. Вот только зачастую выглядят такие украшения, увы, довольно типично, будто кроме традиционных «гвоздиков» и «капель» придумать ничего невозможно. Дизайнеры же так не считают и с удовольствием обыгрывают единственный драгоценный камень животного происхождения разнообразными способами. Кто-то делает ставку на сочетание жемчуга с другими металлами и камнями, кто-то берет необычным дизайном.
Мы собрали 11 самых интересных вариантов, среди которых — увесистая моносерьга Gucci, «цветочные» серьги Of Rare Origin, стильные кольца с жемчужными акцентами Jemma Wynne и Grace Lee и необычная серьга-скрепка Hillier Bartley.
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