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Звоните электрику: яркие синие оттенки будут в моде этой осенью
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Звоните электрику: яркие синие оттенки будут в моде этой осенью 

Harper’s Bazaar 49 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если в нескольких прошлых сезонах подиумами всецело завладел красный цвет (а вместе с ним частично и розовый), то этой осенью пальму первенства возьмет ярко-синий. Проще сказать, какой из дизайнеров не продемонстрировал монохромный образ в оттенке электрик. Всевозможные летящие, полупрозрачные и асимметричные платья ярко-синего цвета стоит искать на показах Blumarine, Marni, Roksanda и Versace. Целые костюмы и комбинезоны кобальтового оттенка показали Balmain, Jil Sander и Tibi. Можно по-разному толковать, почему дизайнеры решили обратиться к такому яркому цвету: возможно, в знак того, что моде нужны свежие идеи, а возможно, потому, что этот цвет ассоциируется с энергией. Не зря одна из главных героинь «Игры престолов», гордая и решительная Дейнерис Таргариен, которую прозвали «бурерожденной», носит насыщенно-синие платья и мантию.
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