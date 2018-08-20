Звоните электрику: яркие синие оттенки будут в моде этой осенью

Если в нескольких прошлых сезонах подиумами всецело завладел красный цвет (а вместе с ним частично и розовый), то этой осенью пальму первенства возьмет ярко-синий. Проще сказать, какой из дизайнеров не продемонстрировал монохромный образ в оттенке электрик. Всевозможные летящие, полупрозрачные и асимметричные платья ярко-синего цвета стоит искать на показах Blumarine, Marni, Roksanda и Versace. Целые костюмы и комбинезоны кобальтового оттенка показали Balmain, Jil Sander и Tibi. Можно по-разному толковать, почему дизайнеры решили обратиться к такому яркому цвету: возможно, в знак того, что моде нужны свежие идеи, а возможно, потому, что этот цвет ассоциируется с энергией. Не зря одна из главных героинь «Игры престолов», гордая и решительная Дейнерис Таргариен, которую прозвали «бурерожденной», носит насыщенно-синие платья и мантию.