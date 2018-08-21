Тренд сезона — вещи в нюдовых тонах: какие выбрать и с чем носить

Базовый гардероб — это палочка-выручалочка для девушки. Необязательно, чтобы у тебя в арсенале были наряды для любого случая, вполне достаточно парочки универсальных вещей, которые ты можешь комбинировать по своему усмотрению. С такой же позиции можно подходить и к цветам. Лидером среди базовых оттенков по праву считается нейтральный нюд. Именно ему принадлежит пальма первенства, хотя многие девушки остерегаются этого цвета, ошибочно полагая, что нюдовые оттенки выглядят слишком просто.

Главное достоинство total nude look — это то, что он подходит абсолютно всем девушкам, вне зависимости от возраста, пропорций и цветотипа. Однако важно при составлении такого образа придерживаться индивидуальных особенностей своей внешности, прежде всего цвета кожи.

К оттенку нюд обычно относят всю цветовую палитру — от натурального бежевого до его выбеленного оттенка, поэтому подобрать гамму, которая будет подходить именно тебе, не составит труда. Если ты обладательница соблазнительного загара, то подчеркнуть шоколадный цвет кожи тебе помогут кофейно-молочные нюдовые тона. Если загар, вопреки твоим желаниям, никак не хочет подружиться с твоей кожей, идеальным вариантом в этой ситуации будут бежевые цвета с розоватым или сероватым оттенком. Также очень осторожно используй зеленоватые подтоны нюда: на бледной коже они смотрятся совсем не выгодно.

Не думай, что в образе нюд ты останешься незамеченной, это совсем не так. Ты можешь разнообразить look игрой оттенков, сочетанием разных фактур и деталей. Женственные рюши, игривые воланы и драпировки помогут украсить твой образ и сделают его воздушным.

Яркие акценты

Если ты боишься, что нюдовый образ будет выглядеть слишком скучно, можешь добавить ярких деталей. Аксессуары, сумки, очки, обувь — выбирай любые цвета и формы. Нюдовые оттенки тем и удобны, что могут подстраиваться под любую гамму. Единственное, чего стоит остерегаться в комбинациях с бежевым, — это неон. И хотя он с каждым днем набирает популярность, с нюдовым оттенком еще не подружился. Но все равно у тебя много вариантов для выбора, так что не расстраивайся. Лучше бери пример с Ким Кардашьян . Нюдовые цвета ее главные фавориты, почти каждый выход звезды — это нежная палитра бежевых оттенков, но, чтобы не повторяться из раза в раз, она экспериментирует с деталями. Вот и ты не отставай!

Апогей нежности

Если тебе нужен женственный и изящный образ, то нюд — самая подходящая для этого гамма. Но для большего эффекта стоит добавить пастельные тона. Ансамбль из нежно-голубого, персикового, розового и трендового сиреневого придаст тебе нежности и легкости. В таком образе ты смело можешь отправляться на свидание, морскую прогулку и даже в офис. Женственный образ подойдет для любого случая.

На контрастах

Контрастные образы тоже не обходятся без нюда. Чтобы сбалансировать палитру ярких цветов, используй нейтральные бежевые оттенки. Тем более что они очень выгодно подчеркивают глубину цвета. Например, с темным бордо, бургунди и марсала бежевый выглядит очень органично. Темно-синий в паре с телесным тоже смотрится эффектно. А оттенки зеленого, от хаки до нефритового, в тандеме с нюдом создадут целостный и органичный образ.

Свой базовый гардероб ты без труда можешь пополнить вещами телесного оттенка. Платья, брюки, обувь и сумки — купить хоть один элемент нейтрального бежевого тебе точно необходимо. Тем более что найти такие вещи совсем не составит труда: они есть практически в каждом магазине.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб