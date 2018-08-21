ИКЕА-2019: 8 классных находок для маленькой квартиры

Продолжаем рассказывать о ярких находках американского каталога бренда на будущий год. Эту подборку посвятили компактным, многофункциональным и просто красивым предметам — в помощь всем, кому нужно обустроить маленькую квартиру комфортной и стильной. Многое доступно в России уже сейчас.

Компактный немаркий пуф пригодится и в прихожей, и в гостиной, и на балконе. Грубая вязка добавит в помещение порцию уюта и тепла, а наличие съемного чехла (можно стирать в машинке) не позволит предмету превратиться в пылесборник.

В Америке пуф представлен в трех размерах и цветах (тот, что на фото — самый маленький и светлый). Как с новинкой будут обстоять дела у нас — пока неизвестно.

У кофейного столика со съемным подносом появился еще один оттенок — нежно-голубой. Судя по тому, как часто это цветовое решение встречается на страницах каталога, нежно-голубой обещает стать новым нейтральным оттенком и прекрасной альтернативой серому.

Просто три блестящих шара, чтобы украшать что угодно: полки, столики, комоды или подоконники. Для устойчивости внутри шаров предусмотрены мягкие ножки.

Доступная пока только в США, серия мебели для спальни вместе с кроватью и комодом с кожаными ручками, о которых мы рассказывали недавно, включает в себя компактную прикроватную тумбочку — идеальный вариант для маленькой спальни.

Новый лайфхак от ИКЕА для поддержания порядка в спальне и ванной комнате. В подносах из коры пробкового дерева есть несколько отсеков, разных по величине: поместятся любые мелкие предметы и точно ничего не потеряется.

ИКЕА предлагает использовать мобильный стеллаж в первую очередь в гараже и технических помещениях — там, где нужно хранить что-то тяжелое и периодически перетаскивать это с места на место.

Однако западные поклонники бренда убеждены — «тележка» пригодится и на кухне, и в организации мини-мастерской, что наверняка облегчит быт творческим людям, работающим дома.

С цветами или без цветов? Дизайнер Инма Бермудез, придумавшая дизайн этой вазы, убеждена — в обоих случаях будет красиво. А если все-таки без цветов, вазу лучше продублировать или сочетать с другими предметами коллекции.

Стильный дизайн, природная расцветка, регулируемая высота и компактные размеры — это кресло одним своим видом мотивирует обустроить дома мини-офис и даже иногда брать работу на дом. А насколько оно удобное, узнаем, если новинка появится в России.