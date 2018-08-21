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Новые цвета для розеток и выключателей от известного бренда
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Новые цвета для розеток и выключателей от известного бренда 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Известный во всём мире бренд Schneider Electric делает свою продукцию ещё более доступной для широкой аудитории. Теперь ориентир — на экономкласс, для которого специалисты компании использовали технологии, характерные для премиум-сегмента.
То же можно сказать и об оттенках розеток и выключателей — стандартные белые и чёрные варианты отныне не в моде. Они присутствуют в коллекции AtlasDesign, но к чему брать что-то обычное, если там представлены цвета изумруда и грифеля, карбона и стали, алюминия и даже «шампань»? Эти решения придадут интерьеру изюминку и сделают его более модным.
Лицевые детали белого цвета выполнены из европейского термопластика, к которому добавили ионы серебра — для защиты от бактерий. Ведь никто не моет руки, прежде чем нажать на выключатель. Теперь это и не нужно вовсе — на протяжении длительного времени поверхность будет оставаться экологически чистой. И приятной на ощупь. И устойчивой к царапинам. С изделиями линейки AtlasDesign ничего не случится — они надёжны и в техническом плане, что также характерно для премиум-сегмента. Но цена при этом — максимально доступная!
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