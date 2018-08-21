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Как восстановить любимые кроссовки
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Как восстановить любимые кроссовки 

Trendymen 6 часов назад
Любимая пара кроссовок всегда самая удобная. Выкидывать их не поднимается рука, но после пары лет непрерывной носки даже самые топовые сникеры однозначно устают. Стиральная машинка тут не поможет, но восстановить любимую обувь до идеального состояния вполне возможно.
Прежде всего кроссовки нужно к чистке подготовить. Снять шнурки, убрать верхний слой грязи влажной тряпкой и дать им высохнуть.
Сложнее всего восстанавливать белоснежные кроссовки. Тут без спецсредств не обойтись — но их можно легко купить в любом фирменном магазине. Кроссовки других цветов вернуть к жизни полегче.
В принципе, все довольно просто. Повозиться, конечно, придется, но чего не сделаешь ради пары любимых кроссов!
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