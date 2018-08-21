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«Ростов» представил бомбовый комплект игровой формы на сезон 2018/2019
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«Ростов» представил бомбовый комплект игровой формы на сезон 2018/2019
Soccer News
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Soccer News
«Ростов» удивил своим четвертым комплектом игровой формы на сезон 2018/2019. Выполнен он будет в стиле ковра.
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