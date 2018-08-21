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10 модных пальто на осень
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10 модных пальто на осень 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Пальто-халат
Мы, наверное, всегда будем любить эту модель верхней одежды. Но в сезоне 2018/19 пальто-халат непременно должно быть яркого цвета, например, голубого. Носите такое с белыми джинсами и обувью с эффектом металлик.
Серая клетка
Ни один сезон не обходится без упоминания вещей в серую клетку. Осень 2018 тоже не стала исключением — пальто с таким принтом все еще актуально.
Деним
Пальто из денима в стиле пэчворк подойдет для начала осени. Мы бы сочетали такое с кожаными брюками и водолазками насыщенных оттенков.
Логомания
Логомания снова захватила модный мир: дизайнеры создают одежду и аксессуары с фирменными логотипами и крупным названием бренда. Нам эта идея понравилась и мы нашли очень крутое и яркое пальто Stella McCartney, которое станет звездой любого образа. Даже стараться особе не надо — джинсы, футболка и такое пальто — ваш стильный аутфит готов к выходу в свет.
Кожа
Если вы еще в детстве мечтали стать шпионкой, но так до сих пор и не пришлось, то можно попробовать себя в новом образе, надев длинное кожаное пальто черного цвета. Круче всего с таким будет смотреться total black луком.
Леопард
Анималистичный принт и клетка идут ноздря в ноздрю в новом сезоне. Поэтому добавить еще одну леопардовую вещь в свой гардероб будет вполне логично. А носить такое пальто можно… с вещами в клетку (ЛОЛ).
Красный
Красный цвет — один из главных в новом сезоне, а красное пальто скоро уже станет такой же классикой, как черное и бежевое. Когда пасмурный день будет вгонять в депрессию, просто наденьте свое красное пальто, и осенняя хандра вас покинет в тот же миг. У нас так работает!
Твид
Вещам из твида в новых коллекциях уделили особое внимание не только в Chanel. Balmain, например, представили стильное пальто, которое поможет сделать из любого образа конфетку. Твид всегда выглядит эффектно и дорого.
Цветы
О лете и весне в холодный сезон нам будут напоминать цветы. Именно этот принт используют почти все дизайнеры в своих коллекциях осень-зима 2018/19. Поэтому смело меняйте скучное черное пальто на яркое с цветами.
Camel
Роскошнее бежевого пальто, наверное, ничего и не найти. Поэтому такое должно быть в гардеробе каждой — это же настоящая база. Если у вас такого нет, то мы никому не скажем, а вам скорее нужно ситуацию исправить.
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