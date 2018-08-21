Модные свитера: тренды 2018 года

Если речь заходит о стильном зимнем образе, модные женские свитера являются наиболее предпочтительными. На фото представлены новинки и тренды 2018 года. Этот элемент одежды подходит для повседневности. Его можно гармонично сочетать с джинсами, юбкой, леггинсами.

Модные цветовые решения

Про цветовую гамму можно говорить много. Как яркие, так и нежные расцветки будут популярны.

В новом сезоне особенно востребованы следующие оттенки:

Коричневый, бежевый. Возвращается мода прошлого века, специалисты рекомендуют выбирать одежду в этих тонах.

Пастельные оттенки. Хит сезона, на модных показах многие наряды были представлены именно в этой цветовой гамме.

Желтый, оранжевый, салатовый. В зимний период не теряют актуальности яркие краски. Они помогут поднять настроение и зарядиться положительными эмоциями.

Бордовый, зеленый. Тренд сезона, многие модницы обратили внимание на эти оттенки.

Черный и белый. Классика не уступает своих лидирующих позиций. Модели, выполненные в черно-белом цвете, отличаются элегантностью. Это прекрасный вариант для повседневности или создания нежного образа.

yandex_ad_1 Модель оверсайз

Модные женские свитера 2018 года невозможно представить без модели оверсайз. По фото можно ознакомиться с новинками и трендами. Несмотря на то что фасон несколько лет находился в тени, в зимнем сезоне он набирает огромную популярность.

Дизайнеры немного изменили модель, добавили в нее ярких красок, сделали акцент на декольте.

Нежный кашемир

Тонкие свитера и гольфы из кашемира станут незаменимым элементом гардероба в зимнем сезоне. Вышивка или оригинальный аксессуар прекрасно дополнит образ.

Модель отлично комбинирует с различными нарядами. Ее можно примерять с прозрачным платьем, деловым костюмом, джинсами.

Оригинальные свитшоты

Для любителей спортивного стиля, дизайнеры подготовили массу сюрпризов. Свитшот выполнен из трикотажа, внешне напоминает толстовку. Новый сезон диктует моду на яркие свитера, поэтому предпочтение стоит отдавать насыщенным оттенкам. Это позволит выделиться в толпе и показать свою индивидуальность.

Удлиненные модели

Свитера-платья станут отличным выбором для зимней поры года. В них тепло, комфортно. Кроме того, смотрятся наряды женственно и стильно. Удлиненные модели сочетаются с леггинсами и сапогами, облегающими брюками.

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Отдавая предпочтение свитерам-платьям, можно создать привлекательный образ. Это хороший вариант для повседневности или романтического свидания.

yandex_ad_2 Свитер с широким воротом

Рассматривая фото женских модных свитеров, стоит обратить внимание на новинки и тренды 2018 года. Модели с воротом смотрятся изумительно. Воротник можно спустить на плечи или приподнять. Это позволит создать разные образы.

Такие модели удачно смотрятся с зауженными джинсами, брюками, кожанами леггинсами.

Открытые плечи

Если на улице еще не холодно, можно обратить внимание на свитера, открывающие плечи. Модель делает образ более женственным, чувственным. Одежду лучше всего выбирать в нежных, бледных цветах. Это позволит показать всем окружающим свой безупречный вкус.

Крупная вязка

На подиумах все так же демонстрируют свитера с крупной вязкой. В новом сезоне специалисты решили видоизменить наряды. В моде будут свитера с косичками, цветами, кожаными вставками. Что касается оттенков, желательно подбирать бежевый, черный, коричневый цвет.

Свитера с молнией посредине набирают огромную популярность. Молочный цвет для этих моделей будет наиболее предпочтительным.

Меховые изделия

Мех у всех ассоциируется с роскошью и богатством. Изучая тренды модных женских свитеров 2018 года, невозможно не обратить внимание на меховые наряды. На фото представлены новинки.

Вещи с меховыми вставками уже много сезонов подряд удерживают лидирующие позиции. С каждым годом наряды становятся более стильными, оригинальными. В новом сезоне дизайнеры представили новинки.

Прямой крой особенно популярен, для работы будет использован искусственный мех. Это делает изделия более доступными. Многие красавицы смогут приобрести понравившуюся вещь.

Свитер может быть полностью меховым или дополнен вставками. Серый, бордовый, черный, коричневый цвет очень популярны.

Меховое изделие хорошо гармонирует с джинсами, юбками, брюками. Обувь на каблуке также прекрасно сможет дополнить образ. Сделает его более женственным. В результате удастся создать модный лук и обратить на себя внимание окружающих людей.

Готовиться к зимнему сезону стоит заранее. Дизайнеры уже подготовили свои коллекции и с удовольствием представили их на модных показах. Модели довольно разнообразные и оригинальные. Девушкам осталось лишь выбрать для себя стильную вещь, и создать идеальный образ.