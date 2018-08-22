Как визуально увеличить маленькую гостиную: 7 лайфхаков

Учимся дизайнерским хитростям на примере реальных проектов вместе с экспертами OBI.

Этот прием помогает визуально расширить пространство. Его использовала дизайнер Ольга Артемова в одном из своих проектов. Мебель выбирали такую, чтобы она сливалась с обстановкой, поэтому в интерьере нет контрастов. Пространство кажется чистым и легким, а маленькая гостиная — большой.

Белый цвет — всегда хорошая идея для визуального увеличения пространства. Такое решение для своей квартиры выбрали участники рубрики «Герой INMYROOM». Владельцы квартиры хотели получить светлый, но уютный и не холодный интерьер. Поэтому все стены покрасили в интересный цвет — «скандинавский белый». Он ближе по оттенку к скорлупе яйца — в интерьере смотрится теплее и приятнее классического белого.

Так, как это сделали еще одни наши герои. В этой небольшой трешке владельцы разделили зону гостиной на 2 части, чтобы отделить столовую. А чтобы увеличить и объединить пространство, в комнатах положили единое напольное покрытие — светлую паркетную доску.

Это отличная идея для проходной комнаты, которую хочется сделать визуально больше. Например, дизайнер Анна Моджаро в проекте небольшой однушки выбрала следующее решение — художественную роспись в гостиной.

«Чтобы замаскировать вход в спальню, я предложила установить скрытую дверь и расписать стену, — рассказала дизайнер. Вышло именно так, как я и рассчитывала: дверь растворилась в пейзаже с горами».

Один из нетривиальных способов визуально увеличить гостиную — поставить прозрачную перегородку между ней и прихожей. Именно такое решение предложил дизайнер Олег Минц в одном из своих проектов. Пространство гостиной визуально увеличилось, но формально она осталась изолирована от прихожей.

Такую идею воплотила в одном из своих проектов Ника Русанова. После перепланировки однушки в двушку зона гостиной оказалась вдали от окна, но дизайнер нашла решение — сделала фальш-окно во всю стену между спальней и гостиной. Чтобы изолировать спальню, можно использовать легкую непрозрачную занавеску.

Вдохновитесь проектом Нади Зотовой — свою маленькую квартиру дизайнер не стала делать пустой и светлой, как это принято в малогабаритках. Например, гостиную она оформила в цвете сочной сливы и наполнила яркими деталями: находками из антикварных магазинов и блошиных рынков, и коллекцией живописи, которую привезла из путешествий.

Хотите такой же яркий и насыщенный цвет стен в гостиной? Для этого нужна колеровка краски. Кстати, в гипермаркетах OBI эту услугу предлагают абсолютно бесплатно, независимо от того, какой цвет вам нужен.

На обложке: дизайн-проект Екатерины Сизовой.