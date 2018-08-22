Ещё
Как визуально увеличить маленькую гостиную: 7 лайфхаков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как визуально увеличить маленькую гостиную: 7 лайфхаков 

Inmyroom 52 минуты назад
Фото: Inmyroom
Учимся дизайнерским хитростям на примере реальных проектов вместе с экспертами OBI.
Этот прием помогает визуально расширить пространство. Его использовала дизайнер Ольга Артемова в одном из своих проектов. Мебель выбирали такую, чтобы она сливалась с обстановкой, поэтому в интерьере нет контрастов. Пространство кажется чистым и легким, а маленькая гостиная — большой.
Белый цвет — всегда хорошая идея для визуального увеличения пространства. Такое решение для своей квартиры выбрали участники рубрики «Герой INMYROOM». Владельцы квартиры хотели получить светлый, но уютный и не холодный интерьер. Поэтому все стены покрасили в интересный цвет — «скандинавский белый». Он ближе по оттенку к скорлупе яйца — в интерьере смотрится теплее и приятнее классического белого.
Так, как это сделали еще одни наши герои. В этой небольшой трешке владельцы разделили зону гостиной на 2 части, чтобы отделить столовую. А чтобы увеличить и объединить пространство, в комнатах положили единое напольное покрытие — светлую паркетную доску.
Это отличная идея для проходной комнаты, которую хочется сделать визуально больше. Например, дизайнер Анна Моджаро в проекте небольшой однушки выбрала следующее решение — художественную роспись в гостиной.
«Чтобы замаскировать вход в спальню, я предложила установить скрытую дверь и расписать стену, — рассказала дизайнер. Вышло именно так, как я и рассчитывала: дверь растворилась в пейзаже с горами».
Один из нетривиальных способов визуально увеличить гостиную — поставить прозрачную перегородку между ней и прихожей. Именно такое решение предложил дизайнер Олег Минц в одном из своих проектов. Пространство гостиной визуально увеличилось, но формально она осталась изолирована от прихожей.
Такую идею воплотила в одном из своих проектов Ника Русанова. После перепланировки однушки в двушку зона гостиной оказалась вдали от окна, но дизайнер нашла решение — сделала фальш-окно во всю стену между спальней и гостиной. Чтобы изолировать спальню, можно использовать легкую непрозрачную занавеску.
Вдохновитесь проектом Нади Зотовой — свою маленькую квартиру дизайнер не стала делать пустой и светлой, как это принято в малогабаритках. Например, гостиную она оформила в цвете сочной сливы и наполнила яркими деталями: находками из антикварных магазинов и блошиных рынков, и коллекцией живописи, которую привезла из путешествий.
Хотите такой же яркий и насыщенный цвет стен в гостиной? Для этого нужна колеровка краски. Кстати, в гипермаркетах OBI эту услугу предлагают абсолютно бесплатно, независимо от того, какой цвет вам нужен.
На обложке: дизайн-проект Екатерины Сизовой.
Inmyroom: последние новости
Клеим обои правильно: 6 советов Что бывает, если вы отказываетесь от авторского надзора Проект недели: современная двушка в панельном доме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ14
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике12
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши45
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение