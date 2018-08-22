Можно ли оживить интерьер с помощью цвета: мнения профи

Когда монотонная отделка и такая же мебель уже приелись, время использовать яркие и смелые цвета. Вместе с экспертами OBI показываем, как это делают профи.

Дизайнер Ирина Крашенникова адаптировала скандинавский стиль под наши реалии и для этого использовала цветные акценты. «Я никогда не создаю абсолютно белые или темно-серые интерьеры, как это делают скандинавские дизайнеры», — говорит дизайнер.

Колористика получилась довольно сложной, использовались в основном природные сочные оттенки: сливовый, бирюза, травянисто-зеленый и медово-желтый. Все это составило насыщенный микс цветов и эмоций.

Дизайнеры Lines Design Bureau выбрали необычную цветовую палитру: оттенки серого с вставками приглушенных синих и бордовых тонов. И добавили к ним золотые акценты в отделке стен, мебели и светильников. Фишкой интерьера стали медные молдинги — этот элемент помог связать между собой несколько помещений и напомнил об эпохе ар-деко.

Такой прием использовали дизайнеры студии Insomnia в одном из своих проектов. Заказчики видели свой дом современным, с яркими, но не кричащими акцентами. Авторы проекта поддержали идею и взяли за основу спокойные светлые оттенки — серый, бежевый, кофейный, и разбавили их яркими пятнами.

Гостиная в этом проекте дизайнера Анастасии Брандт служит лаунж-зоной. Именно здесь заказчик планирует проводить вечеринки с друзьями. Дизайнер решила сделать ее яркой и выбрала элементы, которые отражают стиль жизни заказчика: большой макет карты мира на голубой как океан стене и яркий гамак, напоминающий о балийских серфинг-спотах и летнем отдыхе.

В этой квартире живут три девушки и только один мужчина, поэтому дизайнер Елена Иванова предложила модный пыльно-розовый цвет. Колористика строится на трех цветах: сложный оттенок пыльной розы, серый и белый. К ним добавили пудровые оттенки и золотую фурнитуру.

Перед дизайнером Натальей Широкард стояла задача создать универсальный интерьер, поэтому она выбрала нейтральную базу и решила «разбавить» ее смелыми акцентами. В гостиной, например, единственным цветным «пятном» стал оранжевый диван.

В квартире участников нашей рубрики «Герой INMYROOM» фишкой интерьера стали яркие цвета: кухня-гостиная бирюзовая, прихожая — черничная, а спальня — темно-зеленая.

Тата Тимофеева, владелица квартиры, рассказывает: «Меня часто спрашивают, не устаю ли я от цвета. И я всегда отвечаю, что нет. Мы живем в городе, в котором солнце — большая редкость, поэтому недостаток света восполняют яркие краски дома. За окном серое небо, а дома бирюзовая радость. Не могу представить себя, живущей в сером интерьере».

Чтобы получить нужный цвет, часто приходится делать несколько колеровок краски. В гипермаркетах OBI эта услуга абсолютна бесплатна — вы можете получить нужный вам оттенок и сэкономить бюджет на ремонт.

На обложке: дизайн-проект CO:Interior.