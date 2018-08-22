Мебель с визуальным секретом — новый проект дизайн-студии Андрея Жарницкого

Дизайн-студия Андрея Жарницкого представила свой новый проект — AZ Furniture. Модельный ряд AZ составляют две основные коллекции: «Углы» и «Рельефы».

Первая включает эффектную корпусную мебель, которая запоминается элегантной формой и плавными контурами, созданными за счёт особого сочленения углов, придуманного Жарницким. Углы сходятся по принципу обратной перспективы, они как бы вывернуты наружу, благодаря чему предмет получается обтекаемым, сохраняя внешнюю геометрию формы. За счёт конструкции угла консоли, комоды и тумбы, входящие в серию, смотрятся очень необычно. Мебель с визуальным секретом — так описывает её дизайнер.

Серия «Рельефы» также включает несколько комодов и тумб с рельефными фасадами, оригинальный рисунок которых создан за счёт симметричной фрезеровки, выполненной на станках, которыми студия Жарницкого пользуется для создания поверхностей custom made.

Обе коллекции отличаются яркими, небанальными цветами. Смелая гамма вдохновлена колористическими трендами, заявленными на главной мебельной выставке года, iSaloni в Милане. Персиковый и ярко-голубой, оранжевый с чёрным — дизайнеры не боятся цвета, приводя к гармонии даже самые контрастные, вызывающие сочетания. Стиль AZ Furniture — это модный mid-century и нео ар-деко, образы, вдохновлённые 1960-ми и эпохой джаза, творчеством Джо Понти и строгой пластикой 1920-30-х.

Мебель AZ Furniture выглядит свежо и современно, оригинально и даже провокационно для российского рынка, при этом она практична и исключительно функциональна!

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