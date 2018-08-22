Красный с синим, зеленый с желтым и другие запрещенные сочетания цветов в одежде 

Идея стилистического приема колор-блокинг (с англ. — «цветовые блоки») заключается в том, чтобы использовать в одном образе контрастные сочетания оттенков: акценты расставляются максимально смело. Модная тенденция уходит корнями в прошлое: в 60-х годах Ив Сен-Лоран выпустил коллекцию контрастных трикотажных платьев, вдохновившись полотнами голландского художника Мондриана. Прием колор-блокинга до сих пор используют такие именитые дома, как Fendi, Dior, Carven.
Освоить технику несложно, главное — отказаться от проигрышных сочетаний цветов. Рассказываем, с какими оттенками экспериментировать точно не стоит, а какие цветовые комбинации окажутся удачными.
Оранжевый
Оранжевый цвет символизирует счастье и тепло. Особую популярность он завоевал в 70-е годы, когда дизайнер Ги Лярош составил первый оранжевый total-look. Многие цвета хорошо комбинируются с оранжевым, но есть исключения.
Плохо сочетается с ярко-розовым, лимонным, голубым. Есть риск превратиться в пеструю елку.
Идеально сочетается с белым, серым, темно-синим. Они уравновешивают яркий цвет.
Например, удачным будет сочетание яркого оранжевого топа с драпированным лифом и прямых серых брюк от Ianis Chamalidy.
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Красный
Красный делает любой образ сексуальным. Одежда и аксессуары этого цвета выглядят самодостаточно, и дизайнеры часто рекомендуют делать ставку только на него.
Плохо сочетается с индиго, изумрудно-зеленым, коричневым. Они буквально разобьют образ на части.
Идеально сочетается с белым, серым, черным. Благодаря им красный допустим даже в офисном гардеробе.
Благодаря игре контрастов красный свитшот будет гармонично смотреться с зауженными брюками черного цвета.
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Фуксия
Насыщенный розовый оттенок складывается из фиолетового и красного цвета, он символизирует энергичность и динамизм. Стилисты признают этот оттенок капризным и советуют не смешивать его с близкими цветами. Однако дизайнеры часто нарушают этот принцип, чтобы придать образу драматичности.
Плохо сочетается с фиолетовым, небесно-синим, красным. Объединяя их в один ансамбль, вы получаете избыточность.
Идеально сочетается с белым, серым, темно-коричневым. В таком сочетании фуксия перестает казаться цветом из гардероба куклы Барби.
Правильное сочетание цветов свойственно и спортивному стилю. К ярким шортам цвета фуксии идеально подойдет белая футболка.
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Зеленый
Цвет лета, жизни и умиротворения. Его легко заглушить, если выбрать неудачную пару.
Плохо сочетается с канареечно-желтым, светло-серым, розовым. Обратите внимание: в таких комбинациях зеленый выглядит глухим и тусклым.
Идеально сочетается с белым, синим, черным. А все потому, что они его подчеркивают — как рама картину.
Бирюзовый
Цвет морской волны успокаивает и освежает. Но он не слишком подходит для экспериментов, как может показаться на первый взгляд. Причина в том, что бирюзовый теряется на фоне слишком глубоких или ярких оттенков.
Плохо сочетается с черным, светло-зеленым, красным. Получаются неудачные контрастные образы, в которых проигрывают оба цвета.
Идеально сочетается с белым, бежевым, желтым. С ними бирюзовый как будто удваивает свою насыщенность.
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