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Opel и Vauxhall презентовали общий концепт экспериментальной модели GT X
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Opel и Vauxhall презентовали общий концепт экспериментальной модели GT X 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Два автомобильных бренда с мировым именем — Opel и Vauxhall — торжественно продемонстрировали новый компактный «паркетник» на полностью электрической тяге.
Данный концепт по задумке разработчиков должен открыть перед публикой развитие дизайна, соединив в себе большинство мировых трендов современного авторынка.
К особенностям компакт-кросса стоит отнести довольно скромные габариты, футуристичный экстерьер, оптику исключительно на светодиодах, электромотор, интерьер в стиле минимализма и возможность беспилотного управления.
Таким образом британские и немецкие автомобилестроители дали понять, что претендуют на звание передовых производителей транспортных средств уже в ближайшее рвемя.
Представители брендов отметили, что представленный концепт показан только ради демонстрации новых идей и нового фирменного стиля компаний.
Новый дизайн получил название Compass и Vizor и все грядущие модели будут оформляться в соответствии с данной концепцией.
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