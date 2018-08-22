Opel и Vauxhall презентовали общий концепт экспериментальной модели GT X

Два автомобильных бренда с мировым именем — Opel и Vauxhall — торжественно продемонстрировали новый компактный «паркетник» на полностью электрической тяге.

Данный концепт по задумке разработчиков должен открыть перед публикой развитие дизайна, соединив в себе большинство мировых трендов современного авторынка.

К особенностям компакт-кросса стоит отнести довольно скромные габариты, футуристичный экстерьер, оптику исключительно на светодиодах, электромотор, интерьер в стиле минимализма и возможность беспилотного управления.

Таким образом британские и немецкие автомобилестроители дали понять, что претендуют на звание передовых производителей транспортных средств уже в ближайшее рвемя.

Представители брендов отметили, что представленный концепт показан только ради демонстрации новых идей и нового фирменного стиля компаний.

Новый дизайн получил название Compass и Vizor и все грядущие модели будут оформляться в соответствии с данной концепцией.