Новый сезон — новые краски: 12 вещей из цветного денима

Если вам вдруг наскучила классическая голубая джинса, обратите внимание на вещи из разноцветного денима. Так как дизайнеры предлагали их еще для весенне-летнего сезона, некоторые яркие джинсовые предметы можно до сих пор найти на распродажах. Например, в нескольких коллекциях Calvin Klein были представлены желтые и красные джинсы с контрастными лампасами. Но не переживайте, что подобные вещи могут оказаться неактуальными следующей весной или уже этой осенью: 3.1. Phillip Lim предложили носить разноцветные джинсовки и шорты, покрашенные в технике тай-дай, в круизном сезоне 2019.

Сочетать вещи из цветного денима, как и из классического голубого, можно с чем угодно. Лаконично смотрятся однотонные модели ярких или пастельных цветов: канареечного, болотного, бордового, кислотно-зеленого или алого. Но особенно интересны варианты с различными техниками окраски: цветными каплями (будто на вещь уронили банку или кисть с краской), цветными разводами, градиентом, тай-дай и прочим. Помните, что если вы не являетесь поклонницей кричащих цветов, то яркие вещи могут вам быстро надоесть. Советуем выбирать так, чтобы они подходили к большинству предметов в вашем гардеробе, — тогда получится играть с различными комбинациями и каждый раз выглядеть по-новому.