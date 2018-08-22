Сара Джессика Паркер продолжает сотрудничество с демократичной маркой Gap. Актриса второй сезон подряд разрабатывает дизайн детской одежды для линии Gap Kids. В рамках запуска новой коллекции звезда «Секса в большом городе» дала небольшое интервью, в котором рассказала не только об опыте разработки одежды для детей, но и о собственном стиле: «Я не покупаю много одежды, и я никогда не была одной из тех, кто рассказывает женщинам, что им надеть. Я не буду говорить людям, что вам нужно это платье или эта сумка. Право выбора — это одна из прелестей быть женщиной. Каждая должна сама принять решение, а не слушать меня. Мода и стиль — разные вещи. Стиль — это индивидуальность. Чаще всего нас привлекают определенные люди, потому что они имеют собственный стиль. Мода — это то, что предлагается потребителю. Стиль — это то, что вы с ней делаете».
Паркер также упомянула, что ее собственный стиль сильно поменялся после того, как она стала мамой: «Когда я выхожу с детьми на улицу, удобство для меня главное». До сих пор многие поклонники ассоциируют актрису с ее главной ролью, журналистки Кэрри Брэдшоу, которая славилась любовью к обуви и экстравагантным нарядам. По словам Сары Джессики, образ ее героини повлиял на нее саму: «В основном я целенаправленно играю персонажей, которые очень и очень отличаются от меня, и я рада, что они по-разному одеваются и ведут себя. Мне нравятся перевоплощения, и я люблю работать с дизайнерами, они позволяют мне видеть людей по-разному».