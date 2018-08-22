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RasenA представила новую коллекцию
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RasenA представила новую коллекцию 

Собака.ru 50 минут назад
Фото: Собака.ru
Победитель премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» в номинации «Мода» Юлия Сунцева презентовала коллекцию осень-зима 2018/19 своего бренда RasenA.
Татьяна Жильцова стилист, имидж дизайнер
Я влюбилась в коллекцию осень/зима 2018/19 бренда RasenA! Это квинтэссенция изящных драпировок, лаконичный крой, роскошные материалы и отменное качество всех элементов моделей. При этом коллекция практичная и современная. ДНК бренда читается в эстетике модерна и в фирменных бомберах марки. Основным цветовым лейтмотивом коллекции выступили оттенки темно-синих/фиолетовых/лилово/брусничных оттенков, сложных и мистических, роскошных и чарующих, таящих в себе интригу и волшебство. Представленная палитра, скрадывает особенности и подчеркивает достоинства фигуры женщины, ее индивидуальность. Она уникальна, поскольку, с одной стороны, элегантная и изысканная, а с другой — отлично сочетается с любым другим цветом и является прекрасным фоном для украшения и аксессуаров.
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