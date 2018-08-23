Ещё
Приемы в оформлении интерьера, которые надоели дизайнерам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приемы в оформлении интерьера, которые надоели дизайнерам 

Inmyroom 47 минут назад
Фото: Inmyroom
Разбираемся, какие приемы точно не нужно использовать при оформлении интерьера.
Смотрятся однообразно и монотонно. Обычно я комбинирую обои с покраской или разбавляю однотонные стены молдингами и панелями. На фото — пример, как можно разнообразить сдержанную цветовую гамму.
В последнее время я заменяю люстру скрытой подсветкой или подвесами у кровати. Мягкий рассеянный свет не будет мешать или раздражать, если вы заснете с включенной лампой.
Бежевый очень популярен и используется в каждом втором интерьере. Сам по себе этот цвет не хороший и не плохой — все зависит от того, как вписать его в интерьер.
Совсем не обязательно использовать этот цвет — в современных палитрах красок, отделочных материалов и финишей огромное количество интересных оттенков. Также всегда можно добавить в бежевый интерьер акценты, которые легко заменить, — мелкий декор, текстиль, компактные и недорогие предметы мебели.
Декорировать пространство над изголовьем кровати контрастными обоями или панно уже не актуально. Заказчикам я предлагаю высокие изголовья с крупными картинами или декором вроде камерунской шляпы.
Inmyroom: последние новости
7 вещей, которые нужно успеть сделать до конца лета Успеть за выходные: как быстро покрасить стены в квартире Клеим обои правильно: 6 советов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки3
Модель из Азербайджана меняет невинность на жилье85
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж6
«После лагеря ребенка словно подменили»52
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына10
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение