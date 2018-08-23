Приемы в оформлении интерьера, которые надоели дизайнерам

Разбираемся, какие приемы точно не нужно использовать при оформлении интерьера.

Смотрятся однообразно и монотонно. Обычно я комбинирую обои с покраской или разбавляю однотонные стены молдингами и панелями. На фото — пример, как можно разнообразить сдержанную цветовую гамму.

В последнее время я заменяю люстру скрытой подсветкой или подвесами у кровати. Мягкий рассеянный свет не будет мешать или раздражать, если вы заснете с включенной лампой.

Бежевый очень популярен и используется в каждом втором интерьере. Сам по себе этот цвет не хороший и не плохой — все зависит от того, как вписать его в интерьер.

Совсем не обязательно использовать этот цвет — в современных палитрах красок, отделочных материалов и финишей огромное количество интересных оттенков. Также всегда можно добавить в бежевый интерьер акценты, которые легко заменить, — мелкий декор, текстиль, компактные и недорогие предметы мебели.

Декорировать пространство над изголовьем кровати контрастными обоями или панно уже не актуально. Заказчикам я предлагаю высокие изголовья с крупными картинами или декором вроде камерунской шляпы.