Самый красивый педикюр в мире: 10 идей, от которых мы без ума

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Белый особенно хорош на ногтях летом, поскольку идеально подчеркивает загар и выглядит на его фоне эффектно. В этом году модно использовать белый цвет в технике negative space, когда фоном для геометрического рисунка (в этом случае белого) становятся ногти без покрытия.

Пастельные оттенки

Пастельные оттенки не сдают своих модных позиций! А мы и рады: ведь они превосходно подчеркивают женственность образа и никогда не выглядят неуместными. Кроме того, любой дизайн, выполненный в пастельных тонах, не будет смотреться вульгарно!

Геометрия

Насыщенные геометрические принты — отличный вариант для летнего педикюра: ярко и стильно! Используйте для дизайна контрастные оттенки, чтобы создать модный эффект color blocking.

Растительный принт

Если вы никак не решаетесь выгулять платье или костюм с ярким растительным принтом, но отчаянно желаете примерить на себя это модное веяние, смело обратитесь к нейл-арту. Пара веточек экзотической пальмы на ногтях — и вы в тренде!

Мраморный педикюр

Эффектный педикюр с рисунком, напоминающим мрамор, сделать может даже новичок. Достаточно использовать два оттенка лака (белый и серый): белый нанести в качестве основы и дать ему просохнуть. Затем нанести серый и, не дожидаясь его высыхания, аккуратно промокнуть смятым комочком полиэтилена. Когда все высохнет, нанести топовое покрытие. Цветочный педикюр

Чтобы быть в тренде, достаточно нарисовать на ногтях миниатюрную веточку с листьями или один скромный и маленький цветок.

Педикюр в клеточку

Тем, кто устал от стандартных дизайнов с вензелями, стразами и блестками, понравится лаконичный клетчатый принт на ногтях. Разрисовать можно как один ноготь, так и все. Особенно стильно будет смотреться принт, если он перекликается с оттенками одежды и обуви.

Педикюр в восточном стиле

Восточный стиль по-прежнему остается актуальным, особенно в контексте летних образов. В педикюре восточные мотивы тоже уместны. На этот раз мастера нейл-арта предлагают обратить внимание на колоритные индийские орнаменты: разноцветные точки, из которых получается полноценный мотив.

Сверкающий педикюр

Использование блесток, шиммера и стразов превращает обычный педикюр в шикарный! Этим летом нейл-дизайнеры используют пайетки, переливающуюся фольгу и мелкий шиммер.

Фруктовый дизайн

Конечно, летом изображения фруктов и ягод в маникюре и педикюре выглядят несколько банально. Но и их можно обыграть. Например, сочетать изображение фруктов с геометрическими мотивами или с яркими оттенками лаков. Еще больше идей для стильного педикюра и маникюра:

Какие оттенки актуальны, а какие уже нет Яркий педикюр: мастер-класс для начинающих 29 идей для летнего педикюра