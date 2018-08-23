Уютные и комфортные спальни в стиле Прованс: фото дизайн-проектов и советы по обустройству

Легкий и романтичный стиль прованс идеально подходит для оформления спальной комнаты, в которую мы возвращаемся вечером, чтобы набраться сил перед следующим днем. В данном обзоре редакции Homius.ru расскажем о тонкостях обустройства спальни в стиле прованс, а фото дизайн-проектов помогут почерпнуть интересные идеи для оформления собственной комнаты.

Элегантность и простота в стиле прованс

Содержание статьи

1 Особенности дизайна спальни в стиле прованс с фото примеров

2 Лавандовые поля и средиземноморское побережье: выбираем цвет

3 Что нужно учесть на этапе отделочных работ: нюансы

3.1 Напольное покрытие и материалы для отделки потолка

3.2 Стены: краска, штукатурка и обои для спальни в стиле прованс фото примеров

3.3 Оформление оконных и дверных проемов

4 Какую мебель следует купить для спальни в стиле прованс?

5 Секреты правильного освещения: люстры, светильники и бра для спальни в стиле прованс

6 Элементы декора интерьера спальни в стиле прованс

6.1 Шторы в стиле прованс и прочее текстильное оформление в спальню с фото примеров

6.2 Картины, вазы и статуэтки

7 Большие и маленькие спальни в стиле прованс: фото реализованных дизайн-проектов

7.1 Спальня в стиле прованс в деревянном доме

7.2 Дизайн небольшой спальни в квартире

7.3 Спальня в стиле прованс на даче или в загородном доме

7.4 Интерьер детских комнат

7.5 Необычные спальни в стиле прованс: в мансарде и совмещенные с гостиными

Особенности дизайна спальни в стиле прованс с фото примеров

Чтобы разобраться, почему для оформления интерьера спальной зоны дизайнеры часто выбирают прованс, мы немного расскажем о данном стиле.

Это направление дизайна часто называют французским кантри, появилось оно в одноименной французской деревушке на средиземноморском побережье. Поэтому в нем удивительным образом перекликается живописность лавандовых полей и свежесть морского бриза, незатейливая деревенская простота и едва уловимый налет французского лоска.

Главная особенность прованса — это детали. Они видны везде: резные ручки на шкафах, легкие занавески, декоративные подушки с цветочным принтом, объемные деревянные рамки для семейных фотографий. Все эти милые нюансы создают в помещении неповторимую атмосферу тепла и уюта.

Лавандовые поля и средиземноморское побережье: выбираем цвет

Основу любого интерьера составляет колористическая концепция. Чтобы передать дух деревни на солнечном юге Франции, дизайнеры часто используют эффект «выгоревшей поверхности». Для цветового оформления применяют светлые пастельные оттенки.

Полезный совет! В интерьере рекомендуется использовать натуральные оттенки — зеленый, голубой, желтый. Это создает в комнате природную естественную атмосферу.

Белый цвет для спальни в стиле прованс следует использовать с осторожностью. Злоупотребление холодными белыми оттенками может создать ассоциации с больничной палатой. Яркими пятнами в комнате являются декоративные элементы: картины, текстиль и другое.

Что нужно учесть на этапе отделочных работ: нюансы

Простота и деревенский уют французского кантри нашли свое отражение и в отделке комнаты. Важно понимать, что в сельской среде, в которой зародился стиль, нет места вычурности и напыщенности. Отделка помещения должна быть практичной и функциональной.

Напольное покрытие и материалы для отделки потолка

Ремонт спальни в стиле прованс, как и любого другого помещения, следует начать с отделки пола. В классическом варианте для пола используются натуральные материалы: дерево и камень. Отделку пола камнем или кафельной плиткой для спальни следует выбирать с осторожностью. Холодный камень способен лишить спальню уюта. А дощатый пол станет идеальным вариантом. От дорогого паркета придется отказаться, так как он несовместим с практичной простотой провинциального жилища.

Напольное покрытие из светлых досок выглядит, словно выгоревшим под жарким южным солнцем

Для потолков обычно выбирают белый цвет. К отделочным материалам особых требований не предъявляется. Потолки белят, выкрашивают краской, затягивают матовым полотном. Очень стильно и эффектно смотрятся деревянные балки, выстроенные вдоль потолка.

Главная «изюминка» элегантности по-французски заключается в её неброскости. Поэтому если интерьер не насыщен декоративными элементами, потолок украшается лепниной.

Стены: краска, штукатурка и обои для спальни в стиле прованс фото примеров

Атмосферу французской провинции лучше всего способна передать декоративная штукатурка. Поверхность стен умышленно делают фактурной, чтобы придать ей шарм старины. Дополнить композицию можно деревянными панелями и обоями.

Если работа с декоративной штукатуркой вызывает у вас затруднения, для отделки спальни в стиле прованс вы можете купить обои. Рекомендуется использовать два типа обоев: однотонные или в крупную полоску и сочетающиеся с ними по цветовой гамме обои в мелкий цветочный рисунок.

Самым простым вариантом оформления стен является покраска в один из традиционных цветов прованса: оттенки голубого напомнят о морском бризе и лавандовых полях, теплые бело-желтые тона создадут солнечную теплую атмосферу средиземноморского побережья, зеленые цвета вызовут ассоциацию с оливковыми деревьями и виноградниками, которыми славится юг Франции.

Оформление оконных и дверных проемов

Свобода, легкость, обилие света и простор. Все эти качества являются неотъемлемой частью французского кантри. Чтобы пустить в помещение как можно больше света, в интерьере приветствуются большие оконные проемы. Очень красиво смотрятся арочные многосекционные окна от пола до потолка. Так как все элементы интерьера в стиле прованс перекликаются с природой, оконные рамы используются только деревянные.

Это утверждение справедливо и в отношении дверей. Не обязательно использовать натуральное дерево. Входные конструкции из массива стоят недешево, подвержены деформациям под воздействием тепла и влаги и требуют особого ухода. Рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент межкомнатных дверей из материалов, имитирующих породу. Двери выбирают светлых тонов, в сочетании с этим оттенком окрашивают и оконные рамы.

Какую мебель следует купить для спальни в стиле прованс?

Для прованса используют мебель с эффектом состаривания. Несмотря на изношенный и потертый вид, она выглядит изящной и легкой. Мебель в цвет натурального дерева встречается во французском кантри довольно редко. Обычно шкафы и прочую мебель в спальню в стиле прованс выбеливают или выкрашивают в пастельные тона. Фурнитура изготавливается с элементами ковки, ножки тумб и столиков фигурные и резные.

Спальный гарнитур в стиле прованс несет на себе не только функциональную, но и декоративную нагрузку. Каждый предмет интерьера эстетичен и легок, его без труда можно переместить в другое место.

Интересный факт! Особенностью мебели в стиле прованс является ее разнообразие. В интерьере приветствуется использование не только предметов мебели, подчиненных одной стилистике, но и выполненных с разными элементами декора (ковка, вензеля, роспись).

Какие предметы мебели присутствуют в прованской спальне? Прежде всего, это кровать. Это естественная и необходимая часть зоны для сна. Изголовье кровати может быть резным или содержать завитки из кованого металла. Форма шкафа далека от строгой геометрической. Часто используются шкафы на изогнутых ножках с асимметричной формой дверцы. В провансе встречается большое количество настольных поверхностей. Это различные тумбы, столики и комоды. Прованские кресла и стулья обиты мягкой тканью в цветочек или классическую полоску.

Важно! Прованский интерьер не следует «загромождать» предметами. Все компоненты обстановки должны нести практическую функцию.

Добавить уюта и гармонии в спальню поможет плетеная и ротанговая мебель. В интерьере французского кантри будет очень гармонично смотреться кресло-качалка.

1 of 6 Секреты правильного освещения: люстры, светильники и бра для спальни в стиле прованс

Прежде чем заняться подбором источников искусственного света, необходимо обеспечить полноценное поступление в комнату солнечных лучей. Естественное освещение является важным при оформлении любой комнаты. Необходимо предусмотреть, чтобы свет из окна не загораживался предметами интерьера.

Для спальной комнаты в стиле прованс выбирают изящные кованые светильники, люстры с тканевыми плафонами пастельных тонов и фарфоровые лампы. Источники света в прованском направлении можно смело назвать предметами искусства. Они, несомненно, украшают интерьер и поддерживают атмосферу теплоты и комфорта.

Элементы декора интерьера спальни в стиле прованс

Декоративными элементами являются те детали и предметы интерьера, основная функция которых заключается в украшении помещения. Без них комната смотрится неуютной и нежилой. Спальня в прованском стиле содержит много декора. Однако, следует отметить, что все детали гармонично сочетаются друг с другом, создавая единую композицию.

Шторы в стиле прованс и прочее текстильное оформление в спальню с фото примеров

Текстильное оформление в провансе — один из ключевых моментов декора. В текстиле явно прослеживается цветочный орнамент, который преимущественно создается переплетением розы и лаванды. Он присутствует в обивке мебели, занавесках, подушках и покрывалах.

Цветочные мотивы являются отражением буйствующей красоты французских лугов

Прованские занавеси лишены сложных драпировок и ламбрекенов. Они просты и воздушны. Для штор, как правило, выбирают теплые солнечные оттенки. Они визуально увеличивают оконный проем, добавляя света. Подвешивают шторы на простые настенные карнизы-трубы, также используют багетные конструкции.

Необычно смотрится подвешивание занавесей на крючки без применения карниза. С помощью такого типа конструкции можно эффектно оформить арочное окно, как показано на фото ниже.

Использование крюков помогает отойти от классического подвешивания штор по прямой линии

Картины, вазы и статуэтки

Для декорирования прованской комнаты используют большое обилие растений: от крупных цветущих в больших напольных горшках, до маленьких букетов полевых цветов, расставленных в винтажных вазах.

Картины оформляют простыми деревянными рамами. Традиционные сюжеты: морские пейзажи, изображения лугов и сельской природы. Гармонично впишутся в спальню и натюрморты, изображающие оливковые ветви, виноградную лозу или цветочную композицию.

Детскую спальню в стиле прованс украсят винтажные фарфоровые куклы, миниатюрные чайные сервизы, кружевной палантин над кроваткой.

Большие и маленькие спальни в стиле прованс: фото реализованных дизайн-проектов

Мы предлагаем вам ознакомиться с фото интерьеров различных спален в стиле прованс, реализованных лучшими современными дизайнерами.

Спальня в стиле прованс в деревянном доме

Оформить прованскую комнату в деревянном доме очень легко. Естественная отделка помещения бревнами, деревянными балками или панелями замечательно впишется в прованский интерьер.

Важный момент! Во французском деревенском стиле в отличие от классического кантри нечасто используют естественные оттенки породы. Как правило, дерево красят и выбеливают, сохраняя естественную текстуру.

Дизайн небольшой спальни в квартире

В спальне небольшого размера в стиле прованс рекомендуется отказаться от массивной крупногабаритной мебели. В такой комнате будет гармонично смотреться кровать с небольшим изящным изголовьем и миниатюрными прикроватными тумбочками на изогнутых ножках. Расстановку высокой мебели (шкафы, высокие кресла) следует распланировать так, чтобы она не препятствовала проникновению в комнату солнечного света.

Спальня в стиле прованс на даче или в загородном доме

Французский кантри — идеальное решение для создания интерьера загородного дома. Свежий воздух, обилие солнечного света, пышная зелень, выглядывающая из окон. Все это превосходно сочетается с прованской деревней.

Интерьер детских комнат

Милые декоративные элементы, нежные кружевные занавески, легкость форм и изящность каждой детали прованского интерьера сделают детскую комнату уютной и комфортной.

Следует заметить, что данный стиль подойдет не только для обустройства владений маленькой принцессы. Если правильно подойти к выбору деталей, то прованская комната станет лучшей спальней для мальчишки-сорванца.

Необычные спальни в стиле прованс: в мансарде и совмещенные с гостиными

В спальнях, обустроенных на мансарде, есть свой особый шарм. Такие комнаты очень уютны, в них много света. Скошенный участок стены часто отделывают деревянными балками или панелями.

Оформление спальной зоны в студийной квартире требует тщательного планирования. Спальня должна быть не только красивой, но и функциональной. Ведь чем меньше полезной площади, тем сложнее правильно распределить функциональные зоны.

Разграничить пространство гостиной и спальни в стиле прованс помогут просматриваемые стеллажи, изготовленные из крашеного дерева, изящная ширма или небольшой шкаф.

А какую бы комнату в стиле прованс оформили бы вы? Расскажите об этом в комментариях под статьей.