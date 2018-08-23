Классику в сторону: 4 способа носить цветные колготки осенью

К разноцветным колготкам у многих неоднозначное отношение: они, безусловно, красивы, но с чем их органично сочетать — вопрос не из легких. На образы таких брендов, как Fendi, Gucci, Chloé, Adam Selman, Anna Sui и других, которые и предложили носить цветные колготы этой осенью, равняться сложно. У дизайнеров встречаются самые смелые сочетания, которые на подиуме выглядят интересно, а вот в жизни едва ли применимы. Практичный совет: при составлении образа отталкивайтесь именно от разноцветных колготок — к ним подобрать подходящие вещи гораздо легче, нежели в обратном порядке.

Сопоставляем принты

Платье не должно быть более пестрым, чем колготки. Подберите модель, которая будет схожа с ними принтами или просто цветом. А туфли — однотонные и желательно открытые: с босоножками и мюли такие колготы смотрятся гармоничнее, чем если прятать их в закрытых лодочках.

Подбираем по цветам

Цвета всех вещей в образе могут повторять цветовую палитру колготок. Самый яркий оттенок лучше сделать основным (в нашем случае это зеленый), а более блеклые тона оставить для аксессуаров и мелких деталей. Помните про правило трех цветов — если их будет больше, то образ получится слишком пестрым и сложным.

Акцентируем внимание только на колготках

Так как разноцветные колготки в наше время до сих пор смотрятся необычно и привлекают к себе внимание, то их можно сделать центральными в образе. Однотонные вещи пусть будут однотонными, возможно, даже строгими. Например, с черно-белыми колготками отлично будут смотреться белое платье-рубашка и черная парка.

Мешаем цвета

Если колготки яркие, но при этом однотонные, то к ним можно подобрать практически любого цвета одежду. Все зависит от совместимости оттенков: например, красный хорошо смотрится с зеленым и черным; синий — с желтым и белым; а розовый — с алым и серым.