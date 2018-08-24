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Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
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Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Показываем, как российские дизайнеры используют стеклянные перегородки в интерьере, и объясняем, зачем они нужны.
Дизайнеры Викторина Смельницкая и Ольга Карякина нашли способ зонировать небольшую студию. Раздвижные перегородки отделили спальню от кухни-гостиной, и при этом оставили достаточно воздуха и простора в помещении.
Дизайнеры студии Quadro Room спроектировали при спальне гардеробную комнату и сделали ее фасады стеклянными: хорошая альтернатива текстильной перегородке и открытой системе хранения.
Владелица студии любит готовить, поэтому было важно отделить кухню от гостиной-столовой и обеспечить хорошую вентиляцию. Архитектор Валерия Дзюба решила эту задачу с помощью стеклянной перегородки с металлическими профилями и мощной вытяжки. Последнюю спрятали за верхним фасадом.
Дизайнер Олег Минц снес глухую перегородку между гостиной и прихожей, а вместо нее выстроил прозрачную, стеклянную, в черной раме. Пространство гостиной визуально увеличилось, а прихожая наполнилась светом и визуально кажется более просторной.
Дизайнер Маргарита Фомина присоединила лоджию к жилому пространству и оформила кабинет. Отделить его удалось как раз с помощью раздвижной стеклянной перегородки — смотрится стильно и современно.
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