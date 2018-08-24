Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей

Показываем, как российские дизайнеры используют стеклянные перегородки в интерьере, и объясняем, зачем они нужны.

Дизайнеры Викторина Смельницкая и Ольга Карякина нашли способ зонировать небольшую студию. Раздвижные перегородки отделили спальню от кухни-гостиной, и при этом оставили достаточно воздуха и простора в помещении.

Дизайнеры студии Quadro Room спроектировали при спальне гардеробную комнату и сделали ее фасады стеклянными: хорошая альтернатива текстильной перегородке и открытой системе хранения.

Владелица студии любит готовить, поэтому было важно отделить кухню от гостиной-столовой и обеспечить хорошую вентиляцию. Архитектор Валерия Дзюба решила эту задачу с помощью стеклянной перегородки с металлическими профилями и мощной вытяжки. Последнюю спрятали за верхним фасадом.

Дизайнер Олег Минц снес глухую перегородку между гостиной и прихожей, а вместо нее выстроил прозрачную, стеклянную, в черной раме. Пространство гостиной визуально увеличилось, а прихожая наполнилась светом и визуально кажется более просторной.