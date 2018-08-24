Как обновить интерьер арендованной квартиры

Есть множество подходов к оформлению интерьера, и у каждого дизайнера он свой, как и стиль в котором он работает. Но что делать, если вы снимаете квартиру? А если еще ее нельзя обставить мебелью по собственному вкусу? Есть несколько золотых правил, которые помогут вам быстро и эффектно преобразить любое пространство без особых затрат и помощи профессионалов. В этой статье мы разберем основные из них.

Принцип зонирования

Думаете в одной комнате невозможно уместить весь мир? Вы ошибаетесь! Грамотное распределение пространства и компактность мебели позволит всего в одной комнате оборудовать комфортабельное рабочее место, уголок для отдыха и чтения, гардеробную и спальню. Главное выбирать функциональную мебель, например, такую, как компактный диван Aslak от датского бренда Innovation Living небесно-голубого цвета, который может заменить полноценную кровать и на котором будет приятно провести вечер с модным журналом или посмотреть фильм с друзьями.

Яркие акценты

Не стоит недооценивать эффект цветотерапии. Для спальни подойдут успокаивающие цвета, такие как сапфирово-синий, цвет морской волны, шоколадный коричневый или хвойный зеленый.

В гостиной можно сыграть на контрастах и «подсмотреть» цвета у художников-супрематистов: светлые стены, черная мебель, яркий ковер и коллаж из ярких открыток в качестве финального штриха.

Чтобы новыми красками заиграла кухня, достаточно повесить новые занавески, купить столовое белье ярких оттенков и дополнить их стильной посудой из коллекции Tiffany бренда Guzzini.

Исторические мотивы

Не бойтесь добавлять старинные или этнические мотивы в интерьер арендуемой квартиры, это поможет создать свое настроение и добавит уюта.

Выберите любимый исторический период, например, эпоху джаза и ар-деко и добавьте несколько аксессуаров в этом стиле: восточные ковры, мелкие медные или кованые предметы декора: зеркала, вазы, журнальные столы, фоторамки и т.д.

Они эффектно обыграют комнату или станут ее главным акцентом. С такой задачей отлично справится стол Moulin или ваза Hari от голландского бренда Dutchbone.

Несколько источников света всегда лучше, чем один, даже если комната небольшая.

Световые акценты можно менять в зависимости от времени дня, погоды, рода занятий и собственного настроения.

Используйте напольные лампы для создания более уютной и расслабляющей атмосферы. Универсальную лампу Reader от Zuiver можно использовать в качестве ночника рядом с кроватью, для чтения на диване после тяжелого рабочего дня или для работы, если приставить ее к столу. Такой вариант подойдет для любой комнаты и даже коридора, она одинаково хорошо будет гармонировать с любой мебелью.

Текстиль

Если хочется немедленного обновления, а времени и денежных средств не хватает, то всегда можно выбрать что-то из текстильных аксессуаров с яркими принтами и красиво разложить их на любимом диване или кресле. С этой задачей отлично справятся подушки и пледы от бренда Remember. Положительный заряд и мгновенное преображение комнаты гарантировано.

Философия уюта

В мире дизайна интерьеров очень популярен скандинавский тренд «хюгге» и вот почему. Хюгге — это искусство создавать уют и дарить ощущение благополучия и удовлетворенности.

Организовать комфортные условия можно в любом месте, главное прислушиваться к себе и делать ставку на простые и приятные аксессуары, например, мягкие тапки, теплый плед крупной вязки, деревянные фигурки, фотографии в милых рамках и другие дорогие сердцу мелочи.

Ароматические свечи из коллекции Skandinavisk станут финальным штрихом для создания уюта по датскому рецепту, останется лишь налить горячего чая в любимую кружку и наслаждаться жизнью в стиле хюгге.

Все предметы декора, представленные в материале, можно найти в интернет-магазине DesignBoom.