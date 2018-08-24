Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн

Ольга Мухина по первому образованию экономист. Еще во время учебы, она поняла, что хочет заниматься дизайном интерьера. Получив специальное образование в Международной школе дизайна, защитив диплом магистра по истории архитектуры на историческом факультете МГУ им. Ломоносова и проработав несколько лет в двух крупных студиях, Ольга открыла собственное бюро и с 2010 года успешно работает как дизайнер-декоратор.

Хозяева квартира — риелторы с большим опытом работы в сегменте элитной недвижимости как в России, так и за рубежом. Они много путешествуют, часто живут за границей. К своим девелоперским проектам они, как правило, привлекают зарубежных дизайнеров. Однако ознакомившись с работами Ольги и её бюро, заказчики решили заказать интерьер ей. «Между мной и заказчиками уже на начальном этапе работы установились доверительные отношения, и многие вопросы решались легко и быстро, что, несомненно, пошло на пользу интерьеру», — вспоминает дизайнер.

«У моих заказчиков хороший вкус и они чётко представляли, что они хотят получить на выходе, — отмечает Ольга. — Когда заказчики определились с квартирой, то среди множества пожеланий прозвучало ключевое — интерьер должен быть по уровню сопоставим с апартаментами в Белгравии — одной из самых дорогих частей Лондона, где они определённое время проживали».

Однако ясности это не прибавляло. Стилистические пристрастия супружеской пары были кардинально противоположными. Супругу нравятся современные тенденции, стиль контемпорари и минимализм, тогда как супруга предпочитает актуальные неоклассические решения, любит ар-деко и различные оттенки серого. Тем не менее, нашлись и общие моменты: муж и жена сошлись на том, чтобы пространство в целом должно быть монохромным по цвету — именно серый цвет и его оттенки стали визитной карточкой интерьера.

Общие противоречия дизайнер разрешила с помощью стиля фьюжн, который как нельзя лучше отвечает духу времени и вдобавок оказался по душе заказчикам. «Интерьеры в Белгравии, этом респектабельном районе исторической части Лондона, чаще всего выдержаны в стиле фьюжн, — объясняет дизайнер свою идею. — Аутентичная лепнина в георгианском стиле, ультрасовременная минималистская мебель, обилие современного искусства смотрится в современных английских интерьерах крайне естественно, без какого-либо китча».

Стиль прекрасно адаптировался к современной жизни с её хай-тек технологиями и материалами. На фоне стен, оформленных в классическом духе, с молдингами и лепниной, современная мебель, светильники смотрятся гармонично и, самое главное, эффектно. Этому способствует и современная организация пространства по принципу открытого, перетекающего — никаких дверей и проемов между холлом и общественной зоной, максимальная открытость, объединенная гостиная-столовая-кухня.

Серая гостиная только на первый взгляд выглядит монохромно. При её оформлении дизайнер использовала различные оттенки серого (светло-серые, табачные, серо-платиновые, льдисто-серые), благодаря которым помещение смотрится цельно и объемно, как живая картина. Граненные зеркальные постаменты в стиле ар-деко оживляют интерьер, но поистине живым его делает не столько декор, призванный подчеркнуть тонкий контраст классических стен и современной мебели, а пол из палисандра медового цвета. «Он как „пятый элемент“ растапливает холод этого морозного интерьера, — замечает Ольга, — такой же прием контраста (теплого и холодного) я применила в ванной комнате. Чёрная мозаика-смальта эффектно сочетается с геометрически простой мебелью из светлого дерева и современной сантехникой. Подсветка усиливает впечатление: мозаичное полотно играет гранями-чешуйками, создавая ощущение дрожащей поверхности».