Как правильно подобрать обои под определенный стиль интерьера

Дизайн интерьера в определенной стилевой тематике требует творческого подхода. Разнообразие интерьерных стилей довольно широко и насчитывает не один десяток: от классических до ультрасовременных.

Чтобы придерживаться определенного стиля при оформлении комнаты, тебе необязательно покупать дорогие предметы интерьера — начни с правильного оформления стен. Специалисты компании Komar рассказали мне, какие стилевые решения в интерьере пользуются большей популярностью и как подобрать фотообои под каждый стиль.

1. Прованс

Стиль прованс зародился на юго-востоке провинциальной Франции 19 века. Для него характерны изображения растительных элементов, цветов, букетов-бутоньерок, фруктов, а также сельских пейзажей и домашней утвари. Оформить интерьер в провинциальном стиле можно с помощью зонирования стен: большую часть комнаты оклеить однотонными обоями, а определенный участок выделить фотообоями с эффектным рисунком. Не забывай, что излишняя яркость в интерьере этого стиля не приветствуется. Выбирай пастельные, приглушенные оттенки: желтые, бежевые, лавандовые, голубые, розовые и оливковые. Подобрать обои

2. Урбанистика

Возникновение урбанистического стиля приходится на 40-е годы 20 века, когда по всему миру наблюдался стремительный рост современных городов. Его визитной карточкой являются изображения городских мотивов. Цветовая палитра стиля ограничена белым, черным, серым и бежевым оттенками. Добавить красок в общую цветовую гамму и сделать интерьер комнаты более динамичным можно с помощью умеренного зонирования стен яркими цветными фотообоями, изображающими шумные улицы мегополиса, витрины магазинов, небоскребы и другие архитектурные элементы. Подобрать обои

3. Лофт

Стилевое направление «лофт» зародилось в индустриальных кварталах Нью-Йорка начала 20 века. Цветовая гамма этого направления предполагает упор на минимализм с преобладанием белых, бежевых, умеренных серых, металлических и коричневых оттенков. Лофт демократично принимает сочетание однотонных расцветок с ультрасовременным декором. Для зонирования стен выбирай цветные фотообои с имитацией кирпичной кладки, необработанных досок, каменных стен, бетонной или деревянной плитки. Подобрать обои

4. Этно

Время зарождения этнического стиля пришлось на эпоху географических открытий, когда европейские мореплаватели стали привозить экзотические растения и животных в страны Старой Европы. Этно стиль несет в себе атмосферу уклада жизни и культурных традиций разных народов мира. Такой вариант оформления комнат понравится путешественникам и любителям природных пейзажей. Большой плюс этого стиля — возможность не ограничивать себя при выборе цветовой палитры. Для зонирования стен используй фотообои с природными принтами и национальными орнаментами. Это могут быть изображения диких животных, экзотических цветов и растений, гор и водопадов. Подобрать обои

5. Ар-деко

Истоки этого стиля уходят в послевоенную Европу и Америку 20-х годов прошлого века. В основе ар-деко лежат геометрические фигуры, четкие линии и зигзаги с обтекаемыми углами. Цветовая гамма стиля ар-деко сочетает в себе монохромность и насыщенность. Ты можешь сделать часть стен в черно-белых тонах, а одну стену выделить геометрическими фотообоями изумрудных, пурпурных, терракотовых и насыщенно синих оттенков. Подобрать обои

6. Бохо

Стиль «бохо» зародился в Европе 17 века в среде бродячих музыкантов, танцоров и писателей, которые носили яркую одежду и украшения в разном стиле. Сегодня он ассоциируется с восточными коврами, лоскутными покрывалами, обилием подушек и винтажной мебелью. Интерьер в стиле бохо — это творческий беспорядок и свобода выражения. Ты можешь комбинировать практически любые цвета, материалы и элементы декора. Выбирай фотообои пестрых расцветок с интересными узорами — в стиле бохо место найдется всему. Это могут быть фотообои с добавлением животных принтов, цветочного орнамента или геометрических рисунков. Подобрать обои

Все эти обои ты можешь купить на сайте компании Komar, которая с 1967 года предоставляет на рынок дизайна интерьеров экологичные бумажные и флизелиновые фотообои немецкой компании Komar Products KG. Также на сайте компании ты можешь приобрести фотообои в детскую комнату с изображениями героев из Звездных Войн, знакомых с детства персонажей Disney и комиксов Marvel.

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