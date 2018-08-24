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Ближе к сердцу: сумки-колье — главный аксессуар осени
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Ближе к сердцу: сумки-колье — главный аксессуар осени 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сумки-колье появились в коллекциях сразу нескольких модных Домов, в том числе Prada, Jacquemus, Marc Jacobs, Giambattista Valli. Миниатюрные аксессуары больше напоминают туристические кошельки — самое ценное буквально у вас под носом или ближе к сердцу (в зависимости от того, как посмотреть). Но дизайнеры, конечно, придали им презентабельный вид, используя цветную кожу, декор из логотипов и экзотические узоры. Уверены, что после бума на поясные сумки, когда все поняли прелесть свободных рук, кошельки на шее станут новым маст-хэвом. Тренд уже дошел до масс-маркета, а значит, скоро носить сумки в руках станет архаизмом.
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