Ближе к сердцу: сумки-колье — главный аксессуар осени

Сумки-колье появились в коллекциях сразу нескольких модных Домов, в том числе Prada, Jacquemus, Marc Jacobs, Giambattista Valli. Миниатюрные аксессуары больше напоминают туристические кошельки — самое ценное буквально у вас под носом или ближе к сердцу (в зависимости от того, как посмотреть). Но дизайнеры, конечно, придали им презентабельный вид, используя цветную кожу, декор из логотипов и экзотические узоры. Уверены, что после бума на поясные сумки, когда все поняли прелесть свободных рук, кошельки на шее станут новым маст-хэвом. Тренд уже дошел до масс-маркета, а значит, скоро носить сумки в руках станет архаизмом.