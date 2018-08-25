Гид: 7 лучших решений для интерьера гостиной

Вместе с экспертами OBI рассказываем простые, но стильные решения для интерьера гостиных.

Дизайнеры часто миксуют мебель разных производителей, чтобы не превратить интерьер в подобие шоу-рума.

Например, дизайнер Мила Колпакова в одном из своих проектов использовала бюджетную мебель из масс-маркета вместе с нестандартной встроенной мебелью на заказ. Такой микс позволяет сделать интерьер живым и не слишком дорогим.

Дизайнеры давно не используют чистый стиль — наоборот, стараются сочетать несколько направлений.

Например, Серж Махов в одном из своих проектов в качестве основного стиля выбрал классику и нейтральные оттенки: светлые стены, белую лепнину, дубовый пол. На контрасте выгодно смотрится темная мебель, диван из кожи табачного цвета и грубые столики из цельного куска дерева в эстетике лофта.

Если хочется добавить яркие детали в интерьер небольшой гостиной, смелая эклектика — то, что нужно.

Дизайнер Женя Жданова в одном из своих проектов выбрала нейтральную базу и дополнила ее необычной мебелью и аксессуарами из разных стилей: здесь можно «угадать» классику, лофт, винтаж и даже mid-century модерн.

Такое необычное решение выбрали Мария Пилипенко и Екатерина Федорова в одном из своих проектов. В гостиной использовали смелый прием окрашивания стен вместе с прилегающими к ним шкафами, стеллажами и полками — мебель «растворилась» в пространстве и не выглядит громоздкой.

Ее делают не только как яркий акцент, но и для объединения разных цветов в интерьере. Например, дизайнер Анна Смолякова в одном из своих проектов выбрала второй вариант.

«Зигзагообразный рисунок обоев под названием шеврон — символический защитник дома, — рассказывает Анна. — Кроме того, он объединяет общую колористику гостиной».

Восточный стиль актуален, но важно использовать его правильно. Так, как это сделала Маргарита Мустафина в одном из своих проектов — дизайнер создала микс из элементов востока и современного прованса.

Интерьер выглядит самобытно и оригинально благодаря вещам, созданным специально для него. В частности — это ажурная декоративная панель за диваном в гостиной.

Решение актуально для небольших квартир с проходными комнатами. Например, архитектор Павел Железнов в своей квартире в доме 1956 года постройки отказался от темного Г-образного коридора и сделал ставку на анфиладу.

«В дизайне маленькой квартиры главное — спроектировать ее максимально открытой, — рассказывает Павел. — Сейчас, за счет новой планировки и дверей с расстекловкой, практически из любой точки можно увидеть несколько помещений одновременно — пространство квартиры не дробится, а стены не давят».

На обложке: дизайн-проект Сержа Махова.