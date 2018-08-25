7 идей для оформления маленькой гостиной

Объединить пространство, выбрать светлую отделку и мебель или сделать акцент на детали — вместе с экспертами OBI делимся классными идеями для маленьких гостиных.

Это самый популярный способ увеличения пространства и возможность выделить в однушках отдельную спальню. Такое решение использовала дизайнер Анна Хом в этой квартире — даже обеденный стол придвинули вплотную к дивану. Так удалось освободить место для полноценной спальни с кроватью.

Дизайнер Екатерина Логвинова в этом проекте использовала известные приемы: если выкрасить стены и потолок в один цвет, пространство будет казаться более воздушным, а потолки — более высокими. Если добавить еще и светлые оттенки в обивке мебели — они будут растворять границы помещений и гостиная не покажется тесной.

Крупные предметы мебели — мебель для ТВ в гостиной — сливаются со стенами и становятся практически невидимыми.

Такое решение использовала дизайнер Жанна Студенцова в этом проекте. Единственную комнату разделили с помощью шторы и в зоне гостиной все подобрали так, чтобы облегчить интерьер без ущерба функциональности: например, глянцевая поверхность рабочего стола, полка из плексигласа и прозрачный кофейный столик не загромождают интерьер, но при этом прекрасно справляются со своими функциями.

Еще одна хорошая идея для малогабариток. Например, в этом проекте дизайнер Екатерина Кондратюк предложила оформить спальню в нише, а утепленную лоджию использовать как гостиную. Там поместилась комфортная мягкая мебель, стеллаж для хранения и рабочее место.

На 37 квадратных метрах дизайнеры We Create Studio оформили openspace: компактная прихожая переходит в наполненную воздухом гостиную-спальню и далее — в просторную кухню с барной стойкой у окна. И недостатка в квадратных метрах не ощущается.

Дизайнер Андрей Рыбаков в одном из своих проектов однушки сделал перепланировку и выделил 2 зоны: спальню и гостиную. В гостиной не много мебели, но достаточно стильных элементов: большой синий диван, необычный торшер в актуальном медном цвете, такой же светильник под потолком и минималистичные настенные часы.

Дизайнеры Ольга Буравкова и Анна Доброковская в этом проекте однушки решили оформить единственную комнату как гостиную с раскладным диваном. Интерьер выдержали в скандинавском стиле, собрав в нем винтажные предметы: именно так обычно и выглядят скандинавские дома.

Для гостиной дизайнеры придумали необычный элемент — искусственно состаренные двери с зеркальными стеклами, которые зрительно расширяют комнату — кажется, что за дверьми находится третья часть анфилады.

На обложке: дизайн-проект мастерской Geometrium.