Идеально для загородного дома: интерьер в стиле шебби-шик

Для стиля шебби-шик характерны старинные вещи, бережно отреставрированные и окрашенные в светлые тона. Вместе с Leroy Merlin подсказываем, как оформить интерьер в стиле уютной шведской дачи и что купить.

Шведы обычно смешивают редкие антикварные вещи с предметами из крупных магазинов и очень ценят ручную работу. Чтобы предметы хорошо сочетались между собой, их красят в один цвет — например, в оттенок слоновой кости.

Старинная буржуйка или металлическая кровать с шишечками — то, что нужно для дачи в стиле шебби-шик. Такие вещи редко доходят до наших дней без царапин и повреждений, но если привести их в порядок — получится очень атмосферно.

Антиквариат и винтаж — это хорошо, но в современной жизни не обойтись без функциональных вещей. Простые белые стеллажи и лампы с лаконичным дизайном отлично впишутся в любой интерьер.

Ванная в стиле ретро — это так уютно. И всего-то нужно найти место для ванны «на лапах», умывальника с тумбой и красивого зеркала в деревянной раме. Подходящий декор можно привезти из поездок на море.