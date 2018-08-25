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Идеально для загородного дома: интерьер в стиле шебби-шик
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Идеально для загородного дома: интерьер в стиле шебби-шик 

Inmyroom 30 минут назад
Фото: Inmyroom
Для стиля шебби-шик характерны старинные вещи, бережно отреставрированные и окрашенные в светлые тона. Вместе с Leroy Merlin подсказываем, как оформить интерьер в стиле уютной шведской дачи и что купить.
Шведы обычно смешивают редкие антикварные вещи с предметами из крупных магазинов и очень ценят ручную работу. Чтобы предметы хорошо сочетались между собой, их красят в один цвет — например, в оттенок слоновой кости.
Старинная буржуйка или металлическая кровать с шишечками — то, что нужно для дачи в стиле шебби-шик. Такие вещи редко доходят до наших дней без царапин и повреждений, но если привести их в порядок — получится очень атмосферно.
Антиквариат и винтаж — это хорошо, но в современной жизни не обойтись без функциональных вещей. Простые белые стеллажи и лампы с лаконичным дизайном отлично впишутся в любой интерьер.
Ванная в стиле ретро — это так уютно. И всего-то нужно найти место для ванны «на лапах», умывальника с тумбой и красивого зеркала в деревянной раме. Подходящий декор можно привезти из поездок на море.
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